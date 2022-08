‘La Negra Candela’ defiende a Shakira: “¿para qué vuelve a España si para ellos es sólo una ‘sudaca’?”

Todos los ojos están puestos sobre Shakira, sobre todo desde que se conoció el interés que hay de enviarla a prisión durante ocho años y dos meses debido a la evasión de impuestos en España, lugar en el que residía junto con su expareja Gerard Pique y sus dos hijos.

Desde entonces, no hay quien no le siga los pasos, pero sobre todo quien justifique todas las acciones que ella está realizando con tal de salir airosa y no cancelar la exorbitante suma de 24.000.000 Euros. Y es que la intérprete de “Pies descalzos” se ha negado en todo momento a negociar con las instancias españolas quienes tampoco han dado su brazo a torcer y además de señalarla, la ha calificado, según comenta La Negra Candela, como una ‘Sudaca’, término que suelen usar para desprestigiar a una persona o para hacerla ver como alguien inferior y que no ha estado a la altura del futbolista.

A criterio de la generadora de contenidos, hasta ahora la estrella colombiana debe seguir haciendo caso omiso a las acusaciones, sobre todo luego de que en el País Vasco se han encargado solo de manchar su imagen y de hacerla ver como la mala de la película. Además, ella asegura que la artista tiene todo el derecho de haberse ido del lugar en el que residía con sus hijos para así dejar atrás tantas calumnias.

Defienden a Shakira de las múltiples acusaciones en España

Pero, lo que no está segura es si Shakira tiene la intención de regresar a España, pues a criterio de la también columnista, Hacienda no dejará pasar este incidente en el que la estrella de la música deberá cancelar altas sumas de dinero para saldar sus deudas, pues hasta ahora solo queda esperar la sentencia del Juez en la que se insiste que mientras no exista ningún tipo de conciliación ella deberá pagar hasta con cárcel.

Sin embargo, la colombiana también se ha valido de las anteriores experiencias que ha tenido Pique en las que también ha evadido impuestos y ha salido airoso, pues le ha ganado al Fisco, solo que el tratamiento que le han dado a él es muy diferente al que le han dado a su expareja quien pese a su disciplina y éxitos, es considerada por los españoles como alguien que solo evade la ley, según refiere La Negra Candela quien ha sorprendido a todos con su defensa hacía la artista colombiana.