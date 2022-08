‘Gomelo’ de La Sabana insulta a las mujeres de su universidad y se hace viral

Cuando la gente quiere hacerse notar en las plataformas digitales y en redes sociales, muchas veces suelen agarrarse del motivo más absurdo para lograrlo: la indignación y el rechazo.

Este fue el caso de un ‘tiktoker’” Josue Rodriguez, a quien le pareció muy divertido ir preguntándole a estudiantes hombres de la universidad de La Sabana ‘cual era la facultad de las mujeres más feas de la universidad’. Lo peor del caso, muchos se prestaron para este desagradable video al responder esta pregunta.

No solo eso, se divertían al señalar a estudiantes de las facultades de Fisioterapia, Ingeniera Industrial, o las de Educación Infantil. Incluso, hubo otro joven que resaltó que específicamente ‘las profesoras eran las más bandidas’.

“Parcero, para usted en que carrera estudian las viejas más feas de La Sabana”, era la pregunta el poco agraciado joven Josue Rodriguez, y creador del canal de TikTok, preguntaba a diferentes hombres que se encontraban en el plantel educativo.

Entre las respuestas se encontraban las facultades anteriormente mencionadas, y quienes salieron en el material audiovisual, tampoco estaban en condiciones como para poder opinar sobre este tema, que de por sí, es innecesario y la apariencia física de las personas, tanto hombre como mujeres y personas fuera de estos dos géneros debe dejar de ser tomada como de tema de opinión o burla en cualquier contexto.

Este indignante video que circula por Twitter, gracias a una usuaria que dio con este contenido y no decidió quedarse callada ante la manera en que insultan a su género, y donde este joven que tuvo que recurrir a un método de humor que ya está mandado a recoger, para poder ganar adeptos, porque su contenido base tampoco da gracia en lo absoluto.

‘Rajan de las mujeres ‘feas’ y parece que no se han visto en un espejo’, afirman

Si buscaban atención, fue lo que obtuvieron, y las redes sociales son conscientes de que mensajes son y no son aceptables en estos tiempos, Por eso, no han dudado en recordarles no solo al personaje que grabó, pensó y subió este video a sus redes sociales, sino a todos aquellos que fueron participes de esta ‘payasada’, que las mujeres no necesitan de la aprobación de un hombre, mucho menos por su apariencia física, y que primero ‘deberían verse a un espejo antes de abrir la boca’.

“Fui docente de la Universidad de La Sabana y considero que es absolutamente despreciable este contenido. Todo mal: la pregunta, las respuestas, la burla, la crítica, la mofa, la estigmatización y el halo de superioridad en belleza (será), de los “machitos” que preguntan y responden. Increíble”, “Pues ninguno de esos trogloditas se parece tampoco a Henry Cavill ni a Dwayne Jhonson.”, “Y uno ve los bobos del video y bien horribles, no se saca ni un vómito”, o también “La cara de quien pregunta, sin mencionar los rostros de quienes responden. Innecesario y además ¡DESCARADOS!”.

Ni Josue Rodriguez, tanto como quienes aparecen en el video o la propia institución educativa se han pronunciado al respecto.