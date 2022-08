Famosa periodista colombiana fue víctima de racismo “porque su pelo llevaba drogas”

La reconocida periodista Edna Liliana Murillo vivió un momento bastante incómodo mientras se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto de Cali. Aquí la situación se volvió tensa una vez que un oficial la detuvo en migración argumentando que se trataba de un trámite habitual en el que incluso debía revisar o tocar su cabello.

Ante ello, la profesional de la comunicación alertó a sus seguidores a través de la publicación de varias historias en la que fue narrando qué es lo que estaba sucediendo. Ella con voz muy serena, pero indignada por la situación que le hacía sentir incómoda, pues le auguraban que había un cierto grado de racismo, por considerar que ella era una persona peligrosa que incluso podría estar trasladando drogas en ella.

La insistencia del hombre fue tal que ella debió entregar su documentación, ingresar a un cuarto de revisión en el que solo se encontraba ella y aceptar que su equipaje y demás pertenencias debían ser revisadas como “protocolo de seguridad”. La periodista insistió en preguntar el por qué solo ella fue la escogida para ello y el policía solo reiteraba que no era nada personal, sino un procedimiento habitual.

Edna Liliana Murillo alertó a sus seguidores sobre la agresión que recibió en el aeropuerto de Cali

En el video que se ha colado en las redes sociales, se puede apreciar como la periodista fue documentado todo en su teléfono y así poder tener pruebas ante cualquier tipo de abuso. “Desde que pasé mis maletas vi como un policía me estaba mirando y luego se me acerca para comentarme que necesitaba tocar mi cabello y como no accedí me llevaron a un cuarto en el que revisaron mis pertenencias e incluso pasarme por rayos X para comprobar que no llevaba nada que fuera en contra de la ley”, señaló la periodista.

Además indicó que una vez que pasó por este “procedimiento” el oficial le argumentó que se trataba de un tema estadístico, pues 3 de 4 mujeres que llevan un cabello afro como el de Murillo suelen tener una peluca y no su cabello natural y en éstas esconden el material que necesitan pasar a otros países y también le reiteró que no se trataba de un tema racial.

Sin embargo, la periodista estalló y reclamó a las autoridades sobre el maltrato que siempre se le ha dado a las personas de color y con cabello afro e incluso considera que los están criminalizando y es algo que no le parece justo. A esto se le sumaron sus fieles seguidores quienes apoyan su causa de erradicar por completo el racismo en cualquier parte del mundo.