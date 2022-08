“Ya es hora de cambiarla”: critican a Catalina Gómez por ser la ‘dueña’ de Día a Día

A través de las redes sociales la periodista y animadora del programa ‘Día a Día’ Catalina Gómez siempre ha sido muy señalada por la fiel audiencia de este espacio en el que ha estado al frente desde 2006.

Desde comentarios en los que se critica su forma de vestir, hasta un peinado que no gustó o el hecho de que ella siempre sea quien saque adelante cada una de las entrevistas o secciones de este espacio, no faltan ante cualquier posteo de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, pero lo que recientemente ha llamado la atención de todos es que al parecer, hay un sector que ya no quiere verla más liderando este espacio en el que ha destacado por su profesionalismo, carisma, belleza y empatía que logra con sus invitados.

La polémica se generó recientemente luego de que un usuario expresara: “La dueña del programa. Ya es hora de cambiarla” . Esto no solo generó malestar en ella, sino también entre sus seguidores que sí apoyan su labor, así como la disciplina con la que ha desarrollado su profesión en la televisión colombiana.

Critican a Catalina Gómez por ser la ‘dueña’ de Día a Día

Pero esta no es la primera vez que Catalina Gómez es presionada por malos comentarios de los seguidores y haters, en otras oportunidades. Incluso, hubo quienes en una oportunidad indicaron que ella poseía una extrema delgadez y se veía muy mal ante las cámaras y esto no era un buen ejemplo para las chicas que querían seguir sus pasos.

Por si fuera poco, la periodista fue motivo de debates hasta por no saber combinar sus zapatos con sus outfits diarios, por lo que hubo quienes la calificaron de ser una referencia muy mala para quienes gustan verse y lucir bien a la hora de vestir. Hasta se llegó a señalar que ella adopta actitudes que no son muy amigables y que incomodan al resto de sus compañeros, pues en junio de 2019 fue acusada de querer opacar al resto del reparto de este show, pues era ella quien siempre quería destacar incluso hasta con las actividades que se realizan durante este matutino.

Sin embargo, ella ha hecho caso omiso a cada crítica o comentario con el que intenta desprestigiarla, pues para ella es vital mantener la sintonía de ‘Día a Día’, lugar en el que ha demostrado su versatilidad y cómo, de una u otra forma logra conectar con el público que está muy atento a cada uno de sus pasos.