Andrea Valdiri ganó: demanda de Lowe León fue rechazada de forma contundente

Andrea Valdiri no la ha tenido tan fácil desde que nació su hija Adhara, pues una serie de señalamientos e incluso demandas para comprobar su paternidad han formado parte de lo que le ha tocado vivir a temprana edad y sin aún tener conocimiento de lo que sucede entre sus padres.

Y es que el cantante Lowe León, con quien la bailarina sostuvo un intenso romance del que luego nació la pequeña que no logró conocer, ya que su madre lo alejó de él, decidió ejercer presión por la vía judicial al introducir una demanda en la que se le permita hacer una prueba de ADN que determine si realmente esta niña lleva su sangre y así encargarse de ella a pesar de que él ya formó una familia con Liceth Córdoba con quien incluso contrajo matrimonio.

Los comentarios, reacciones y señalamientos de parte de los seguidores de ambas personalidades no se hicieron esperar y hay quienes han estado a favor de que Lowe asuma con legalidad su función como padre, mientras que otros prefieren que esté alejado de esta pequeña, ya que él no fue completamente honesto con Valdiri a quien le fue infiel y nunca le habló claro en cuanto a sus sentimientos.

Andrea Valdiri ganó la demanda que introdujo Lowe León

El juzgado que recibió el caso de Andrea Valdiri y Lowe León fue claro y contundente: “ La denuncia no cumplió con los requisitos formales que se exigen en el art. 82 del Código General del Proceso y el Ley 2213 de 2022″. Además, el juez que lleva el caso no concedió que este proceso continuara debido a que se trata de una menor de edad que merece respeto, sobre todo, porque para iniciar este tipo de procedimientos se hacen exigencias más complejas por parte del padre biológico y este no las cumple pues ya que él había iniciado un proceso similar en otro juzgado de familia.

La sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia fue pública y hasta se viralizó a través de las redes sociales y portales de entretenimiento: “Es de anotar que actualmente existe un proceso judicial que cursa en el juzgado séptimo de familia de Barranquilla, tendiente a resolver dicho asunto, por lo que esta juzgadora considera que la presente acción deviene en su perfil. En mérito de lo antes expuesto, esta juzgadora negará el amparo solicitado por el señor Luis Eduardo León Amaris (Lowe León)... Es preciso señalar, que fuentes cercanas a todo lo relacionado a este proceso legal sugirieron que este antecedente, al parecer, podría llevar a que el barranquillero perdiera por completo la patria potestad”.

Ante esto, León perdió, por ahora, este batalla legal que pone en la palestra pública a estas personalidades que siempre han mantenido diferencias luego de una separación que se dio por presuntas infidelidades.