Sara Uribe: el infierno que ha sufrido desde que terminó con Fredy Guarín

Cuando se conoció la noticia de que la modelo, presentadora de televisión Sara Uribe estaba de regreso a la palestra pública de Colombia más de uno de sus fieles seguidores se alegró, pues la ex del reconocido futbolista Fredy Guarín no dejó de estar en el foco de la polémica y señalamientos de sus fans quienes nunca le perdonaron el hecho de que se uniera al deportista y mucho menos que tuviera un hijo con él.

Para muchos ese fue uno de los peores errores que Uribe pudo cometer en su vida, ya que esto la alejó de su fama o reconocimiento que adquirió sobre todo luego de haber participado en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Aquí ella catapultó su carrera e imagen, pero no logró avanzar, pues se unió a Guarín quien tras su apretada agenda de trabajo tuvo que radicarse en China, lugar en el que se llevó a su familia, incluida Sara quien dejó a un lado su vida profesional para dedicarse por completo a su marido e hijo.

Sin embargo, tras su “vuelta a la escena artística” ella no dudó en acercarse a los medios y declarar todo lo que ha sido parte de su vida, sus éxitos, fracasos y todo lo que ha tenido que vivir tras varios intentos por ser una mejor persona y seguir haciendo lo que le gusta, pero ahora completamente alejada del hombre que acabó con gran parte de su éxito.

Sara Uribe lo contó todo

“Yo estaba feliz de que me hubieran vuelto a contratar en un canal de televisión, pero los comentarios no fueron buenos, el rating no fue bueno. Yo no me veía bonita, no me veía feliz ni me quería ver en el programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. Yo estaba destrozada, estaba pesando 52 kilos. Había tenido un viaje de más de dos días cargando a mi niño para traerlo a Colombia”, dijo Sara Uribe sobre su regreso a las pantallas del canal Caracol.

Con esto dejó claro, que no la tuvo tan fácil, pues tras ella haber logrado hasta el calificativo de diva, todo esto se desmoronó tras su ausencia e incluso tras ya no lucir como antes, ya que dejó de cuidarse y no lucía tan rozagante y bella como tenía acostumbrada a su audiencia. Incluso, llegó a comentar que mientras el público la cuestionaba, desconocían todo lo que ella sufría y callaba.

“ Ustedes no saben, yo tenía a mi mamá en el hospital, mi vida estaba hecha cuadritos. Yo llamaba a los medios de comunicación y les decía: ‘Ya no me hagan más daño’”. Esta declaración fue el detonante para que ella se tomara un descanso y reconsiderara cómo volver a la palestra que la estaba hundiendo sin saber todo lo que pasaba internamente.

También comentó que ante tanta presión y tristezas perdió la confianza en ella en sus cuidados y en cómo la gente la veía. Pero, a pesar de todo ella mantuvo la fe en seguir adelante, por eso se acobijó en Dios, en la oración y sobre todo en encontrar el momento adecuado para triunfar y volver a ser la de antes.