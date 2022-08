El gran “fracaso” de Karol G en su último viaje: sus amigos y fans no la perdonaron

Una vez más Karol G está en el foco de las burlas y demás comentarios incluso de sus amigos más cercanos. Y es que la intérprete de ‘Provenza’ sorprendió a todos a través una vez que se conoció que estaba realizando un viaje repleto de comodidades placeres y lujos.

Y es que la estrella colombiana no escatimó en hacer un tour con sus amistades más cercanas por los sitios que siempre había soñado conocer, entre ellos Grecia. Po lo que ella no dudó en pasear en yate y parar en la paradisiacos isla Santorini. Aquí ella decidió hacer varias fotografías, así como videos para sus redes sociales en los que aprovechó para anunciar su cambio de look, ya que no seguirá más luciendo su larga cabellera azul, ya que está más que dispuesta a cerrar ciclos y dejar atrás tantos miedos, amores y frustraciones.

Pero, la ocasión fue también oportuna para que ofreciera un discurso de agradecimiento a sus fans y a sus compañeros de viaje, pero al ser interrogada por uno de ellos si ya sabía hablar inglés ella respondió que sí, pero muy despacio. Esto no solo la incomodó, sino que la hizo quedar una vez mal ante su mala pronunciación.

Karol G intentó hablar inglés y no lo logró: sus amigos y fans se rieron de su error

“¿Yo?, pues yo, yo hablo inglés, o sea pues, pero lo hablo súper despacio, o sea no creo que quiera pues cómo, jejejeje”,, dijo Karol G al ser “entrevistada por uno de sus amigos ella quiso retarlo y solo sonsiguió que todos no pudieran ocultar sus risas o carcajadas debido a los errores que cometió.