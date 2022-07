Camilo revela cómo le pidió la mano de Evaluna a Ricardo Montaner: “Fue chistoso y muy curioso”

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner tuvieron un sólido noviazgo que duró 5 años, y el 8 de febrero del 2020 se convirtieron en marido y mujer en una romántica y exclusiva ceremonia en Miami. Pese a que tienen muchos ‘haters’, que critican sus expresiones de amor y su relación, indudablemente son una de las parejas más ejemplares de la actualidad.

Actualmente, los famosos están viviendo una nueva y maravillosa etapa: la llegada de Índigo a sus vidas. A eso se le une sus compromisos profesionales, pues están en plena gira por Europa en el tour De adentro pa’ afuera.

Asimismo, recientemente el intérprete de Vida de Rico fue entrevistado pro el medio español Cadena Dial, donde dio detalles inéditos de cómo le pidió la mano de su esposa a su yerno, el famoso cantante venezolano Ricardo Montaner.

Camilo revela detalles inéditos de su conversación con Ricardo Montaner

En el mencionado medio internacional, Camilo contó que estaba muy nervioso cuando le fue a pedir la mano al papá de su novia en ese entonces.

“El día que yo le pedí la mano de Evaluna a Ricardo, fue muy chistoso y muy curioso. Estábamos en la finca que ellos tenían antes en las afueras de Miami, y yo dije: ‘Bueno, voy por esta’. Evaluna estaba yendo por allá a hacer una terapia y yo me quedé con Ricardo”, partió contando, según reseña revista Semana.

En ese momento, el artista reconoció que se puso nervioso debido a que su suegro lo miraba fijamente. “Nos sentamos, y él me miraba, y yo estaba verde, y le dije: ‘Montaner, tengo que hablar contigo’. Esta frase es horrible, esta frase da miedo”, agregó.

En ese momento, Ricardo Montaner descubrió el plan de Camilo y para romper el hielo empezó a actuar de una manera muy espontánea para que pudiesen hablar sin problemas.

“Él me dijo: ‘Mira, chico, te voy a decir una cosa, cuando yo fui a pedir la mano de Marlene a su papá y a su hermano…’, empezó a hablarme y yo pensé: ‘¿Este tipo cómo sabe que le voy a pedir esto?’. Yo no dije ni una sola palabra, él lo dijo todo y al final me expresó que yo no tenía que demostrarle nada”, dijo el papá de Índigo.

No cabe la menor duda de que el colombiano ha encajado perfectamente en la familia y que es como un hijo más para Marlene y Ricardo Montaner.

