Por qué “Nacho”, jurado de ‘La Voz Kids’, pasó del amor al odio entre sus fans

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, es un cantante venezolano que junto a Kany García y Andrés Cepeda, conforman el jurado de esta nueva edición de La Voz Kids. El artista oriundo de Lechería, una ciudad ubicada en el estado Anzoátegui, se hizo famoso tras hacer dúo musical con ‘Chino’ Miranda, quien actualmente está lejos de los escenarios debido a quebrantos de salud.

‘Chino y Nacho’ fueron parte del grupo ‘Calle Ciega’, una banda del género urbano que tuvo sus inicios en 1997, pero en el 2007 decidieron cantar juntos y por muchos años cosecharon grandes éxitos hasta que tomaron rumbos distintos.

En el marco político de Venezuela, “Nacho” fue uno de los famosos que más se mostró activo contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, participando en las manifestaciones pacíficas y haciendo campañas con su influencia en las redes sociales.

A nivel personal, mantenía una relación sentimental ejemplar y sólida con Inger Devera, con quien tuvo tres hijos: Miguel, Santiago y Matías. Eran “perfectos”, tenían el cariño y respeto de millones de seguidores, sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos.

Esta es la razón por la que los venezolanos “odian” a Nacho

En un extracto de la letra de Se acabó, un tema que lanzó Nacho Mendoza junto a San Luis, él dice: “no quiero cambiar la mujer que tengo por un desliz”, pero fue precisamente lo que hizo. Tras 5 años de relación, en octubre del 2020 confirmó su divorcio con Inger Devera, en medio de intensos rumores de infidelidad.

“Gracias por tomar la iniciativa de dar este paso hacia tu tranquilidad y por ser firme, entendiendo que es más importante lo que mereces que lo que tienes (...) Si te hubiera insistido, quizás estaríamos juntos, pero entiendo que mereces a alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti”, fue parte de lo que compartió Nacho.

Cabe destacar que en principio, Nacho aseguró que fue Inger Devera quién decidió separarse y negó rotundamente que tenía que ver con terceras personas.

Sin embargo, al poco tiempo de haberse terminado la relación, se conoció que no solamente había iniciado un romance con la presentadora y modelo Melany Millie, sino que también estaban esperando una hija, a quien llamaron Mya Michelle.

Nacho causó indignación nacional con este hecho, e incluso tuvo que cerrar todas sus redes sociales por la cantidad abrumadora de mensajes que recibía cada segundo. Los internautas le reprochaban cómo pudo embarazar a otra mujer sin ni siquiera haber concretado su divorcio con la anterior.

Con el tiempo, al artista le tocó reconocer que efectivamente le había fallado a su ex, pero que ese no fue el detonante de la ruptura.

“Durante nuestra relación sí hubo infidelidad, pero no es que nuestra relación se acabó por una infidelidad. Me gusta ser sincero, no tengo por qué mentir, yo con mi ex superé esa situación de infidelidad y seguimos intentándolo, pero hubo fallas en nuestra relación, fallas mías, fallas de ella y sentimos que no debíamos seguir únicamente porque tenemos hijos”, dijo en una entrevista con la revista Hola.

Después del escándalo que causó con su infidelidad, “Nacho” nunca más fue el mismo referente musical con el que los venezolanos se llenaban de orgullo.

