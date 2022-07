“Patético”: reviven cuando ex marido de Carmen Villalobos se la pasaba repitiendo que Petro “nunca sería presidente”

En febrero del año pasado, cuando apenas se estaban formando las coaliciones políticas que resultaron en la victoria de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Pero ahí fue cuando Sebastián Caicedo, ahora ex marido de Carmen Villalobos, se reveló como uribista acérrimo y dijo que “Petro nunca sería presidente”.

Esto, en medio de una pelea que tuvo con el conocido creador de contenido de izquierda, Levy Rincón, quien lo dejó con Knock Out. Ese mismo día era tendencia el hashtag #PetroNuncaSeraPresidente, donde Caicedo comenzó su alegato.

Ahí fue cuando tuiteó:

“Una Colombia más humana!!! Pero nunca una Colombia humana! #PetroNuncaSeraPresidente”, y por eso comenzaron a criticarlo. Tanto así, que dijo que no era “ni uribista ni Fajardista”.

Una Colombia más humana!!!

Pero nunca una Colombia humana!#PetroNuncaSeraPresidente — Sebastián Caicedo (@JUSECALO) February 6, 2021

“También quiero un cambio, pero no ese. Posd: No soy Uribista, ni Fajardista”, tuiteó.

Para luego lamentarse: “Cómo les duele que no pensemos cómo ellos”.

Cómo les duele que no pensemos cómo ellos!! — Sebastián Caicedo (@JUSECALO) February 6, 2021

Hasta que vino Levy Rincón...

El creador de contenido de izquierdas, famoso por su lenguaje procaz y por decir las cosas sin filtro, fue el que intervino en su diátriba.

“Perdón, no sabía que usted pensaba”, le contesto a Caicedo. Que sin embargo, contraatacó en grande.

“Te estaba esperando! No sabia de ti hasta que el periodismo lo empezó a ejercer cualquiera sin estudiar y su mayor arma para volverse famoso en redes es descalificar con groserías y ofensas personales a los que no piensan igual o tienen otra ideología política! Vas bien, saludos”, le dijo.

Pero Levy, que para contestar tampoco se traba, le dijo que tenía poco talento para lo que hacía.

“No sabía de ti hasta que la actuación la empezó a ejercer cualquiera con cara bonita que no sepa actuar. ¡Saludos!”.

Caicedo sólo le dijo: Lo sabía, gracias por darme la razón”.

Imaginate que sin estudio redacto y argumento mejor que vos. Saca otro conejo de la galera, estás muy predecible, papá. — Levy Rincón (@LevyRincon) February 6, 2021

Y el Youtuber fue más allá: “¿El que te enseñó escribir es el mismo que te enseñó actuar? Te engañaron con ese paquete, compadre”.

Y Caicedo, ya en ascuas, salió con estas: “Este es tu módem (sic) operandi, buscar descalificar a las personas! A cual de todos mis maestros en 20 años de carrera te refieres? Muchos de tu ideología a quienes respeto y admiro! Puede que si, soy malo, pero no dejo de estudiar y trabajo no me falta! Tu que fue lo que estudiaste?”.

La discusión se alargó: duró menos Oliver Atom tratando de hacer un gol en Súpercampeones (hablamos en serio). Estos son algunos apartes, y todo sale a la luz en medio del publicitado divorcio entre el actor y su ex esposa, la famosísima Carmen Villalobos.