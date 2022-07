Las colombianadas en redes acerca del nuevo sabor de ‘McFlurry’ de Chocoramo

Una de las estrategias que ha venido implementando la popular cadena de restaurantes ‘McDonald’s’ alrededor del mundo, es adaptar sus productos y su menú al mercado y el contexto de los diversos territorios en los que hace presencia. Esto, con el fin de tener una mayor acogida puesto que como se sabe, es una cadena netamente estadounidense.

Usualmente, se puede ver como McDonald’s implementa un sabor de su popular postre ‘McFlurry’, adaptando sus ‘toppings’ a las golosinas clásicas del país, en este caso, Colombia.

Algunos de los sabores limitados con los que McDonald’s ha deleitado a muchos colombianos usando productos clásicos y autóctonos de la cultura colombiana han sido la chocolatina Jet, las galletas Cocosette, el tradicional postre colombiano ‘Merengón’, y el brownie ‘Mamma-Mia’.

El turno ha llegado para el aclamado ‘Chocoramo’, una rebanada de ponqué o torta recubierta completamente de chocolate que es una golosina clásica del país, y con la que la compañía americana apostó a volverlo su lanzamiento limitado más exitoso hasta el momento, y parece que lo conseguirá ya que muchos se encuentran haciendo filas solo para poder probarlo.

¿Qué han opinado quienes han probado el nuevo sabor del ‘McFlurry’?

Las criticas que ha recibido el nuevo sabor de este popular postre han sido mixtas. Hay gente que ha adorado el sabor ‘Chocoramo’ y lo han catalogado como el mejor sabor que han probado entre toda la gama de ‘McFlurrys’, otros lo tachan de ser bastante empalagoso, y los medicos lo catalogan como una ‘bomba diabética’.

“La nueva aberración de McDonald’s Colombia tiene tanta energía y azúcar, que, si se lo come un niño de 6 años, ya cubriría el 38% de su requerimiento diario de energía. Si se lo come uno de 10 años, cubriría el 28%. Y si se lo come un adulto colombiano promedio, estimo un 33%. La página oficial de McDonald’s no dice cuánto de esos carbohidratos reportados son azúcar, pero calculo que puede estar cercano a los 60 gramos. Tiene más azúcar que medio litro de Coca Cola” dijo Juan Camilo mesa, quien estudió en la Javeriana y Karolinska Institutet.”

Por el lado de los internautas, esto han opinado del ‘McFlurry’ sabor Chocoramo:

“Dizque Mcflurry de Chocoramo, les gusta es botar la plata”, “El Mcflurry de Chocoramo es el mejor que he probado te amo”, “Lo del mcflurry de chocoramo la verdad no entiendo por qué lo critican tanto si me parece una de las mejores ideas que se han tomado en la historia de la humanidad”, o también “quería probar el mcflurry de chocoramo pero vi que traía arequipe y ahora lo repudio”, fueron algunos de los comentarios sobre el postre de la cadena de hamburguesas.

Acá, más de las reacciones que los cibernautas han manifestado:

Cuando en tu ciudad no hay McDonald’s y no te quieres quedar con el antojo… 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/m57MNDXpsm — srh (@sebastianrh99) July 21, 2022

Eso del McFlurry con Chocorramo está como la posesión de Petro, a unos les gusta a otros no. — 🍁Bluu🍁 (@eevardiz) July 22, 2022