Vigilante discriminó y le pegó a mujer ‘por negra’ en Berskha del norte de Bogotá

Kary Sol es artista de la ciudad de Cali y vivió discriminación y maltrato por parte de una vigilante de la tienda Berskha en la exclusiva zona T de Bogotá hace dos meses y todo por ser una mujer negra en Colombia. Su denuncia ya es viral en Instagram.

La artista contó en sus redes sociales que tenía miedo de contar esto, pero estos comportamientos no se tenían que seguir normalizando. Fue a la mencionada tienda, que hace parte del grupo Inditex, y no encontró nada. Al salir, la vigilante le pidió requisar su bolso, a lo que ella preguntó la razón, ya que esto no pasaba con otras personas.

Al no encontrarle nada, Kary le dijo: “¿Si ves que no soy una delincuente?”, a lo que la vigilante le contesta: “De malas, con esa cara y esa pinta, hay que requisarla”, dando a entender sus prejuicios de clase y raza hacia la denunciante. A lo que Kary le tocó el hombro y le dijo que por qué no respetaba.

La vigilante la empujó y la denunciante reaccionó igual. Todo terminó en un forcejeo, donde la vigilante se puso más agresiva y Kary reaccionó con una cachetada. Todo el mundo se fue contra ella, incluido el personal del almacén y la vigilante amenazó con llamar a la Policía al acusarla de ladrona. Fue peor. La Policía también fue racista con ella.

Esto, porque a pesar de que la acusaban de robo sin ella haber cometido algún delito, la esposaron y la arrestaron violentamente cuadras después, a petición de la administradora de la tienda. Nunca tomaron una declaración: la judicializaron por su raza y apariencia. La lastimaron en el proceso y si no fuese por una amiga que grababa y que casualmente divisó todo desde un restaurante, el caso hubiese sido peor.

Te puede interesar: La victoria de Francia Márquez muestra que Colombia es un país asquerosamente racista

Todo, porque a pesar de que Kary denunció que lo que le hacían era un acto de racismo (la acusaron injustamente de ladrona), la Policía se portó de manera abusiva y arbitraria con ella. Y su amiga mencionó sus contactos en el Ministerio. Ahí fue cuando se “suavizaron”.

“Es una lástima que en este país tengas que tener contactos, o te atropellan si no eres nadie”, se lamentó Kary.

En los videos que están con la denuncia se ve cómo los policías la agarran de manera violenta, a pesar de sus protestas y cómo la acusan de golpear a la vigilante, cuando esta la golpeó a ella. La toman de la mano y siguen ejerciendo su violencia contra la mujer en la vía pública.

Las medidas que ha tomado al respecto

Kary, en conversación con Nueva Mujer, dijo que la ONG Temblores ya la llamó para hablar del tema con sus abogados. Asimismo, ya puso la denuncia con el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de Los Andes, más no ha entablado denuncia formal.

“La administradora de la tienda salió en defensa de la vigilante sin preguntar qué pasó. La Policía llegó y no me escucharon y me acusaron de que estaba robando en el almacén. La chica me dijo que tenía cara y pinta de ladrona y que por eso me requisaba”, le dijo a este medio.

“Tuve un altercado con la vigilante y luego llegó la Policía, no sé qué le dijo la administradora y ella pide disculpas y no le acepté las disculpas, porque estaba muy ofuscada, no interpuse una demanda porque la Policía estaba en mi contra y sentía que perdí el tiempo y me fui del lugar”, añadió.

Kary le dijo a Nueva Mujer que la marca le mandó un mensaje diciendo que “rechazaban este tipo de comportamientos”, pero ella no ha contestado el mensaje. Y varios sucesos se han presentado en esta zona de comportamientos clasistas y racistas hacia ciertos transeúntes.

Hay que recordar que en Colombia la discriminación es un delito. Claro, con estos casos se nota que es de dientes para afuera y que el racismo está más latente que nunca en nuestra sociedad.