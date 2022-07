La respuesta de Sara Uribe a usuario que la llamó “solterona”

Cuando se trata de su vida amorosa, los usuarios tienden a atacar a Sara Uribe por su pasado con el futbolista Fredy Guarín, sobre todo por cómo surgió esa relación. Ahora que está soltera nuevamente, todavía le siguen sacando el tema y ella cada vez está más sensible respecto a ciertos comentarios.

Recordemos que hace un par de meses, a la modelo le cayó una ráfaga de críticas tras decir que los niños sufren durante el divorcio de sus padres. Además, ella también ha dejado claros los motivos por los que no era feliz con Guarín.

Ahora que volvieron a tocarle el tema de su vida amorosa, ella responde con las uñas afiladas.

Así le contestó Sara Uribe a usuario que llamó “solterona”

A través de sus historias de Instagram decidió abrir una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, pero esto se le ha convertido en un arma de doble filo, ya que nunca falta quien le meta cizaña respecto a las relaciones de pareja.

“¿Por qué se quedó sola, sin un novio?”, fue la consulta directa que le hizo uno de los internautas. Pero ella en lugar de responder a la pregunta, quiso dejar una aclaratoria. “Correción: yo no me he quedado sola. Estoy sola en este momento, que es diferente”, escribió Sara Uribe.

El usuario prácticamente la llamó “solterona”, lo que indignó a la modelo.

Otro internauta también lpreguntó: “¿Tienes alguna relación o piensas tenerla?”, pero ella volvió a contestar con cierto sarcasmo. “De tenerla no. De querer tenerla, claro. Pero haberla pues?”, dijo.

El enorme requisito de Sara Uribe a su futura pareja

Hace algunas semanas, en otra interacción de preguntas y respuestas con sus seguidores, uno de ellos le hizo una consulta directa: “¿Más adelante te gustaría tener más hijos?”. Aunque podía responder con un “sí” o tal vez justificar por qué no, la modelo decidió lanzarse con todo.

“Siiiií, siiiiií, siiiiií. Así que hombres que no quieran hijos ni se les ocurre escribirme, porque me muero por tener una familia grande. ¿Se imaginan un hermanit@ de Jaco”, escribió Sara Uribe para la imagen.

