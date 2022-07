“Decidiste cruzar el mundo conmigo”: así de ‘tragada’ está Daniella Álvarez por Daniel Arenas

Un amor sacado de un cuento de hadas: eso es lo que está viviendo Daniella Álvarez con Daniel Arenas. La pareja, que está a punto de celebrar su primer aniversario, está disfrutando al máximo su relación sentimental y así lo demuestran constantemente en sus redes sociales.

La ex presentadora del Desafío se ha convertido en un símbolo de fortaleza e inspiración para miles de personas. Pese a los momentos de dificultad que ha enfrentado tras perder parte de su pierna izquierda, su buena actitud ante los retos es impresionante.

En medio de su recuperación, el amor tocó a su puerta y decidió darse una oportunidad con el actor Daniel Arenas, quien ha demostrado ser todo un caballero. Y es precisamente lo que resaltó la modelo en su más reciente publicación en Instagram, con una extensa y rómantica dedicatoria por el cumpleaños de su pareja.

Daniella Álvarez comparte dedicatoria para su novio

Daniella Álvarez y Daniel Arenas se fue de viaje a París, Francia donde disfrutaron a plenitud tanto de los paisajes como de la gastronomía pero sobre todo la compañía. A través de su perfil en Instagram, donde suma 4.3 millones de seguidores, la famosa compartió un video en el que se ve en una silla électrica y recorriendo la Torre Eiffel.

En la publicación, Álvarez escribió unas palabras para su novio en la que demostró lo profundamente enamorada que está. “Como me lo dijiste un día amor lindo: ´'de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso’. Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón”, dijo al inicio.

Además, añadió: “Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo”. En la misma línea, detalló parte de todo lo que les tocó improvisar en el viaje por su condición.

“Y pues… nada como usar tus zapatos 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en el pie. Siempre llenos de bendiciones conseguimos a último minuto nuestra propia scooter para no apoyar el pie mientras cicatriza… y bueno, gracias por hacer nuestros sueños realidad, por cargarme, por curarme, por cuidarme, por consentirme, por todo y más... te amo”, dijo para sellar sus palabras.

Como era de esperarse, la publicación de Daniella Álvarez se llenó rápidamente de mensajes positivos, sobre todo resaltando la excelente pareja que hacen.

“Lloré, lloré mucho con esto”, “que belleza, se merecen todo ese amor y más”, “qué belleza tener a alguien en el camino como este ángel para estar todo el tiempo a tu lado”, “ese hombre se merece una bendición enorme”, y “qué viva el amor”, son algunos de los mensajes que quedaron plasmados en la publicación.

