RCN produce lo que nadie necesita: un remake de “Dejémonos de Vainas” que probablemente fracasará

En la era del remake, no todo es bueno. Y RCN ha osado a meterse con un pilar de la televisión colombiana, la comedia clásica “Dejémonos de Vainas”, que narraba las vivencias de la familia Vargas, una familia bogotana de clase media alta de los años 80 y 90. Y la gente no ve con buenos ojos que justo se metan con esta comedia, que fue escrita por el periodista Daniel Samper Pizano.

Muchos lo ven como un fracaso anunciado. Sobre todo, porque temen que la esencia en particular de este contexto se rompa por dar algo más “súper millennial amigable /políticamente correcto/mega play” y forzadamente adaptado a estos tiempos. Y no es cosa de Colombia, solamente: ya se ha visto que en casos como “El príncipe del rap” la cosa no promete y con “Cowboy Bebop” pues Netflix arruinó básicamente la elegancia distópica de la serie de anime.

Ese nivel forzado de hacer remakes PORQUE SÍ ha hecho que muy pocos sean buenos productos y que se salven, como el de Karate Kid (Cobra Kai). Y pues si hablamos de televisión nacional, sabemos que Telemundo se ha encargado de arruinar casi todas las telenovelas clásicas colombianas en niveles apoteósicos.

“Y pues... con “Dejémonos de Vainas”, los comentarios no son nada promisorios, en verdad. ¿Por qué tenemos que explotar la nostalgia de esa manera? Hay cosas que deberían morir tranquilas y ya”, “Necesitamos un remake de dejémonos de vainas y los victorinos... Dijo nadie nunca en la cochina vida”, “Las productoras decidieron quedarse en la narconovela y ahora que no pega, los libretistas no tienen imaginación. Luego están haciendo reencauches como este o como Café/Hasta que la plata (estos terminaron siendo todo contra lo que su escritor luchaba y odiaba) y fracaso total”, son algunos de los comentarios.

Me acabo de enterar de que RCN produjo un remake de “Dejémonos de Vainas” con Pity como protagonista. pic.twitter.com/eWNPfRXkLA — Nicolás (@monodepueblo) February 16, 2022

Necesitamos un remake de dejémonos de vainas y los victorinos... Dijo nadie nunca en la cochina vida. — David Sosa 🎹🔥✊ (@DavidSo7986) July 11, 2022

Van a hacer un remake de Dejémonos de vainas...



¿Por qué tenemos que explotar la nostalgia de esa manera?



Hay cosas que deberían morir tranquilas y ya. — Natalia y punto. (@Nataliaescribe) July 11, 2022

¿Y de qué se trata esta vez?

Se llama “Dejémonos de Vargas” (como dice la gran Miranda Prietsly en “El Diablo Viste a la Moda”, Groundbreaking), y reemplazaría a “MasterChef” o a “Te la dedico”. Constanza Duque, Margarita Muñoz, Daniel Saldarriaga y el ‘Pity’ Camacho vendrían a reemplazar al elenco, aunque dicen que no se tocaría la esencia de la historia ni los personajes originales.

Amanecerá el rating y veremos.