Presentadores de RCN casi se le ríen en la cara a la ‘colombiana alienígena’

En el programa ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, se vivió un momento bastante peculiar cuando invitaron a Mafe Walker a conversar con ella y el elenco de presentadores no pudo contener las burlas durante la interacción con ella.

En esa entrevista que la mujer que afirma hablar en ‘alienígena’, contó entre varias curiosidades de su ‘habilidad’ otras curiosidades, reveló la fecha y el lugar en el que empezó supuestamente a hablar el idioma de los ‘seres extraterrestres’, tema que la ha catapultado a ser la burla y los memes en las redes sociales a nivel internacional.

Lo cierto es que la colombiana no dejó pasar por alto su presencia en el programa del Canal RCN y respondió con un mensaje en sus redes sociales a la invitación para esa entrevista.

Este es el video momento en el que se burlaron de la ‘gurú’ durante una de sus rutinas, en plena transmisión del programa colombiano:

Mafe Walker puso a vibrar a más de uno en Buen día, Colombia, pero no por lo que ella quisiera pic.twitter.com/NWXPIX8ue1 — Ana (@PuraCensura) July 6, 2022

Las reacciones de los presentadores divirtieron a más de uno

Tras escuchar los sonidos que la mujer emitía, y que según ella es ‘lenguaje de energías’, los presentadores no contuvieron la risa y por poco se le ríen en la cara a la mujer, y una de las reacciones que más ha divertido en redes ha sido la del ex participante de MasterChef Celebrity, Estiwar G, donde se puede ver que hacía todo tipo de gestos para evitar soltar la risa. Otra de las reacciones que resaltó fue la de a presentadora del magazín, Ana Karina Soto, quien tuvo que cubrirse su boca con las manos para no omitir sonidos.

Estos son algunos comentarios de los cibernautas con respecto a la reacción de los presentadores.

Jajajajaj muy respetuosos yo me orino de risa a carcajadaaaaas — Vivi Hurtado (@vihurtado87) July 6, 2022

Si bien la reacción del presentador costeño fue exagerada hay que admitir que es imposible tomarse en serio lo que esta mujer dice, a mi personalmente ni risa me produce, lo que me da una es una vergüenza ajena 😳 tremenda pero seguramente esta mujer monetiza muy bien ese show — 🪞ɒᴎiƚꙅiɿƆ ɒiɿɒM (@PotterLatina) July 6, 2022

Mafe Walker le envió mensaje a ‘Buen día, Colombia’, de RCN, tras burlas contra ella

Mafe Walker utilizó su cuenta personal de Instagram para responder a una publicación, mencionando al espacio matutino que se burló en su cara mientras ella realizaba su ‘interpretación’:

“Gracias, ‘Buen día, Colombia’”, etiquetando al periodista Giancarlo Alvarado y agregando: “RCN, te amo, me amo. Te amamos Colombia. Colombia nos ama”, dijo la mujer en su mensaje.

Esta fue la publicación con la respuesta que dio la colombiana a la historia de Instagram con la que el programa del Canal RCN promocionó la entrevista que le hizo: