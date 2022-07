“¡Vieja no, vintage!”: lo que le hubiese dicho la ministra Cecilia López a Néstor Morales de Blu Radio

Uno de los temas que más ha sonado en redes sociales, es el del misógino comentario que hizo Néstor Morales a la nueva ministra de Agricultura para el periodo presidencial de Gustavo Petro, Cecilia López.

Antes de finaliza la entrevista, Morales llamó ‘vieja’ a la funcionaria.

“Es la nueva vieja ministra de Agricultura…”, alcanzó a decir el Néstor Morales antes de que la economista se enojara y le intentara hacer el reclamo por sus palabras,

“No me digas vieja por la edad. Dime vieja porque ya he sido…”. exclamó López, pero justo antes de terminar su frase la comunicación se cortó. Hasta ese momento se desconocía si la llamada había sido cortada por problemas de comunicación o si en realidad la mujer había terminado la llamada.

“Pero cómo se le ocurre que le voy a estar diciendo vieja por la edad. Le estoy diciendo que ya había sido ministra de Agricultura, ni más faltaba. He defendido esta mañana que los mayores de 70 años puedan llegar a estos cargos”, explicó Morales pero para ese momento, López no estaba en línea.

No le colgó la llamada, pero esto es lo que le hubiera contestado de haber podido terminar su oración

Ni corta ni perezosa, la nueva Ministra de Agricultura respondió un mensaje que le fue dejado en redes sociales, donde quien se lo enviaba, le elogiaba por la forma en la que respondió al irrespeto dado por el periodista de Blu Radio: “Mi ministra Cecilia Lopez le colgó a Néstor (de Blu) por irrespetuoso. Ya me expropió el corazón, Ceci”.

Al ver estas palabras, Cecilía se tomó unos minutos para responderle a sus positivas palabras y aprovechó la oportunidad para aseguró que no fue ella quien cortó la llamada a pesar de molestarse por el adjetivo que le dio el periodista de Blu Radio, la llamada se cortó por dificultades técnicas, no sin antes confirmar como hubiera terminado la oración que estaba pronunciando al defenderse.

“En honor a la verdad, se nos cortó la comunicación justo antes de poder decirle: “¡Vieja no, vintage”, y ahí sí colgar.”, afirmó Cecilia López.

Este es el mensaje que respondió la funcionaria pública a quien le estaba haciendo un alago, con lo mencionado anteriormente:

En honor a la verdad, se nos cortó la comunicación justo antes de poder decirle: “¡vieja no, Vintage”, y ahí sí colgar. 🤣 https://t.co/4QSMYXBKab — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) July 6, 2022

Los cibernautas estuvieron de su lado

Al ver lo que respondió varios de los usuarios de Twitter les gustó la respuesta y volvieron a echarle flores por no haberse dejado hablar de esa manera, con comentarios cómo “Jajaja yo hubiera esperado como decimos en la costa “vieja será…”, “Me encanta la ministra, el sentido del humor es muy importante.”, o también “¡Así es ministra Cecilia! Que los medios vayan empezando a respetar a los que no están para favorecer a los dueños de sus micrófonos y que respeten lo vintage.os como “”, entre otros.