“Aprenda a respetar”: indignación contra Nestor Morales por llamar ‘vieja’ a nueva ministra

Los anuncios sobre el nuevo Gabinete que estará junto a Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto, fecha en el presidente electo hará su posesión como nuevo presidente de Colombia, no se detienen. Así mismo, en la mañana de este martes cuando el líder del Pacto Histórico confirmó quiénes serían las cabezas de los ministerios de Ambiente, Salud y Agricultura, en una entrevista con la W Radio.

Uno de los nombres que salió a la luz fue el de Cecilia López, quien asumirá en la cartera de Agricultura. López es economista graduada de la Universidad de los Andes y también ejerció ese mismo cargo para el mandato de Ernesto Samper, así como su desempeño como directora de Planeación Nacional (1997-1998) y senadora (2006-2010).

A través de su cuenta de Twitter, Cecilia dijo que le “honra profundamente” que Petro la escogiera para trabajar en uno de los “grandes pilares” del próximo gobierno: el campo colombiano.

Este es el mensaje que Cecilia le envió a Gustavo Petro:

Señor presidente electo @petrogustavo me honra profundamente su encargo para dirigir uno de los grandes pilares de su propuesta: el campo colombiano. Mil gracias por su confianza en mí, y le reitero mi inquebrantable compromiso con usted, nuestra Colombia y su maravillosa gente. — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) July 5, 2022

Al conocerse su nombramiento como parte del gabinete presidencial al ser la ministra de Agricultura para el gobierno Petro, Cecilia López concedió una entrevista con el programa ‘Mañanas Blu’, de la cadena radial Blu Radio, para comentar sobre algunos puntos clave de la administración que viene en camino.

Néstor Morales le dijo ‘vieja’ y ella colgó la llamada

Uno de los temas del que se habló en la conversación que sostenían, fue que se tramitará una reforma agraria, aunque aclaró que “no se va a expropiar ni un ápice de tierra”. La propuesta, en palabras de la próxima funcionaria, consiste en “comprar tierras que no se están utilizando: el Gobierno las compra y las distribuye a aquellos sectores que pueden producir inmediatamente”.

Desafortunadamente el cierre de la entrevista no se dio como esperaban, ya que, al momento de estarla despidiendo, el presentador Néstor Morales terminó por decirle ‘vieja’ a la funcionaria.

“Es la nueva vieja ministra de Agricultura…”, alcanzó a decir el periodista antes de que la economista lo interrumpiera para reclamarle por su comentario: “No me digas vieja por la edad. Dime vieja porque ya he sido…”.

En ese momento la comunicación se cortó, pero no se sabe si fue porque la propia Cecilia le colgó la llamada o debido a interferencias y problemas técnicos de por medio.

“Pero cómo se le ocurre que le voy a estar diciendo vieja por la edad. Le estoy diciendo que ya había sido ministra de Agricultura, ni más faltaba. He defendido esta mañana que los mayores de 70 años puedan llegar a estos cargos”, explicó Morales al aire, pero ya era tarde, López no estaba en línea.

Sin embargo, los cibernautas no se la perdonaron

Tras escuchar estas palabras, los usuarios en redes sociales se despacharon contra el periodista, por haber utilizado esta palabra para referirse a López:

“Que rabia los medios de este país!! No sirven para nada!! Y así querían de presidente a RH”, “Respete a las mujeres fantoche elitista”, o también “Esta gurrupleta del Nestor Morales no defrauda”, entre muchos otros.