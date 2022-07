Sergio Barbosa criticó a la esposa de Duque por su ‘desastroso’ estilo en estos cuatro años

Si bien cada mujer viste como quiere, en política incluso las esposas de quienes ostentan el poder comunican con su imagen. Esto jamás lo entendió María Juliana Ruiz, esposa del aún presidente Iván Duque, y el presentador Sergio Barbosa lo posteó en Twitter.

Este mostró una foto de cuando Ivanka Trump visitó Colombia y caminaba con Ruiz en un cultivo de flores. Trump iba con un vestido bucólico, mientras que la aún Primera Dama lo hacía en tono más informal.

De este modo, el comunicador posteó lo siguiente: “La Primera Dama que nunca supo como encontrar la pinta adecuada para sus grandes encuentros sociales!”

Y tiene razón en cuanto a que muchos la recuerdan por una infame chaqueta de “fomy” usada para ir a visitar al presidente Trump y que ya pasará a la historia del meme de moda en Latinoamérica. Ahora, si bien cada mujer en su posición comunica su estilo como quiere, en este campo, Ruíz palidece al comparársela con su antecesora, Tutina de Santos, quien siempre mostró el mejor talento colombiano a su estilo.

Además, también palidece ante su sucesora, Verónica Alcocer, quien ha contado historias de moda desde este año que van más allá de lucirla: ha hablado con creadores y ha escuchado incluso sus propuestas sociales.

Sergio desató el vendaval

Ahora bien, para mucha gente es inconcebible que Ruiz haya sido blanco de bullying por su apariencia, pero otros sí defienden que es válido cuestionar su postura en el terreno de lo simbólico. Así, el tuit del periodista se volvió viral y muchos comentarios iban en contra de “lo banal” que era su ángulo.

“Pues yo admiro esa sencillez.. Esas ganas de no figurar.. De no querer entrar en ese superficial mundo de apariencias.. Muy bien por Ella..”, “Bueno bueno, dejemos de hablar de la apariencia de las personas”, son algunos de los comentarios.

Pero otras personas, en cambio, con su Joan Rivers interna, también se han mostrado de acuerdo con Barbosa.

“Ella nunca encontró la pinta y el marido nunca encontró el cargo jajaja jajaja jajaja jajaja”, “Los que dicen, que cada mujer se viste como quiera y eso no determina su valor: Es la primera dama, si bien no es obligatorio ir muy elegante todo el tiempo. Por lo menos se le pide ir acorde con los eventos, combinar bien. No vas a llegar de verde neón a un velorio”, explican.

Ahora, Ruiz, como se evidenció, también estaba de acuerdo con su marido en cuanto a su posición ante el Estallido Social del año pasado y fue centro de escándalos por su pretendida autobiografía hecha con recursos públicos, tal y como lo explicó para la revista Bocas.