Ex Protagonista Óscar Naranjo dice que era gay “por ser consentido desde chiquito”

Hace algunos años, las declaraciones del famoso ex Protagonista de Novela Óscar Naranjo, donde afirmaba que ‘había dejado atrás la homosexualidad’ le dieron la vuelta a las redes sociales.

En sus palabras, el actor cuenta que desde muy pequeño sintió atracción hacia los hombres y tenía una gran pasión por todo lo que simbolizara la feminidad; atribuyéndole esto a la falta el apoyo paterno y el haber sido ‘demasiado consentido’, como si esta fuera la razón para haberse ‘vuelto homosexual’.

Pero según afirma, el duro golpe que tuvo contra la realidad se dio después de salir del reality, donde estuvo envuelto en una polémica que fue motivo de burla durante meses, tras pelearse a golpes con otra participante del concurso.

“Cuando salí de Protagonistas dije que había llegado mi tiempo de volar’, dijo el actor, para después contar que se fue a vivir a Medellín y que fue en un burdel de la capital antioqueña donde terminó perdiendo su virginidad con un hombre con el que se involucró de muchas formas.

Al parecer la suerte no estuvo de su lado, y Naranjo cuenta que en su cabeza empezó a escuchar una voz que le decía: “Te vas a morir”, a raíz de que seguía manteniendo relaciones con otros hombres, pero esto lo hacia sentirse ‘sucio y culpable’, por lo que un día se dijo a sí mismo: “No soy mujer, soy varón”, y aparentemente eso le bastó para ‘dejar a un lado la homosexualidad’. Su anécdota concluye diciendo que día después de estar en una comunidad religiosa, empezó a ‘sentir cierta atracción por una chica’: “esta niña tiene algo especial, esta joven es hermosa, es algo diferente, es bella”. Supuestamente, así fue como se cuenta de que su orientación sexual cambió.

Todo esto volvió a salir a colación después de que se lanzara una fuerte critica en contra de las llamadas ‘terapias de conversión’, que ofrecen especialmente los centros religiosos. Este acto es catalogado como una barbarie en contra de la comunidad LGTBIQ+, y muchos creen que la razón por la que Óscar se expresa de esa manera, es gracias a que fue sometido a una de estos procedimientos.

El bailarín Nerú y el exprotagonista de novela, Óscar Naranjo las promocionan, especialmente las de un templo cristiano en Cartagena, en el que supuestamente fueron “convertidos”. Una vez escuché que le cobraban 20 millones a unos padres por tratar a su hijo en pubertad. pic.twitter.com/WnhmMdqd3X — Omar Carrasquilla León (@Omarcleon25) June 8, 2022

El tema ha vuelto a retomarse después de la recusación en contra del congresista Mauricio Toro, ya que hace pocos días fue discriminado durante una plegaria en el congreso por hablar de estas terapias de conversión, donde fue recusado por considerar que su orientación sexual es un conflicto de interés en su lucha por prohibir estos abusos.

“No es chistoso, duele. Duele para quienes hacemos parte de la población LGBTI y hemos sido sometidos a tortura, a discriminación, a asesinatos. Duele porque a nosotros nos han negado nuestros derechos constantemente. No estamos pidiendo más derechos que ustedes, pedimos los mismos, por los que hemos tenido que luchar durante años. Seguimos viviendo en un país que nos discrimina porque amamos como a muchos no les gusta. El amor no tiene fronteras, ni formas”, fueron las contundentes palabras que utilizó Toro para rechazar la recusación homofóbica que se hizo en su contra.

Durante el primer debate sobre el proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión sexual en Colombia, el cristiano Jonathan Silva pidió la recusación de Toro ante la Comisión de Ética bajo el argumento de que el congresista no puede presentar un proyecto que busca proteger la comunidad LGBTIQ+, lo cual fue catalogado como ‘absurdo’. Al ser homosexual, argumentó Silva, el senador tiene un ‘conflicto de interés en la cuestión’. Por ahora, la recusación ha impedido que se lleve a cabo el debate. Para Toro, este acto es la prueba viviente de que la homofobia sigue más que latente en Colombia, y deja saber que esto no es más que un acto de discriminación, por el hecho de no poder debatir y votar en el congreso por ser abiertamente homosexual.

Además, el congresista afirmó que ‘si hay alguien que tiene un interés manifiesto en mantener las terapias de conversión es la Iglesia’. Ciertas congregaciones, explica el político, cobran cantidades no precisamente menores por llevar a cabo unas mal llamadas terapias que no cuentan con aval científico alguno y que solo sirven para decir a hombres y a mujeres que no pueden sentir lo que sienten.

Acá, un cibernauta de hecho toca este tema por medio de un mensaje en Twitter:

Esta clase prácticas son un ataque para la comunidad on prácticas que se basan en la idea completamente equivocada de que estas personas están enfermas. Sin embargo, y coincidencialmente, es la comunidad cristiana la que no está de acuerdo en abolirlas. Este fin de semana, ha circulado en redes sociales un video del propio Silva explicando por qué esta ley no debería ser aprobada. “Es una ley que busca meter presos a evangélicos y psicólogos por hacer terapias, y además afecta a la patria protestad de las familias porque quienes quieran cambiar la orientación sexual de sus hijos con terapia no lo van a poder hacer”, sostiene el señor, mostrando su clara homofobia.

“Mauricio Toro tiene un interés particular, real, directo y actual, y por lo cual debe declararse impedido porque presentó un proyecto que solo favorece una minoría donde él está incluido y discrimina a quienes no tienen su misma orientación sexual”, afirma la recusación de Silva en el Congreso. En ese orden de ideas, las mujeres que proponer leyes para beneficiar a la población femenina, estarían incurriendo en el mismo conflicto de intereses.

Al momento se sabe que el congresista Toro asegure que demandará a Silva por difamación, injuria y calumnia.