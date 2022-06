La ‘muy sencilla’ celebración que tiene la esposa de Rodolfo Hernández si llega a ser Primera Dama

Socorro Oliveros indicó, citada por Caracol Radio, cómo será su celebración si su esposo, Rodolfo Hernández, llega a ser presidente de Colombia. De hecho, planean una celebración muy sencilla.

Ella dijo que tenía algo guardado: una botella de vino para celebrar de forma simple en la casa.

“Lo vamos a recibir aquí en mi casa, tranquilos, Rodolfo y yo y mis hijos. No vamos a hacer nada especial, no vamos a hacer celebración, no vamos a gastar nada; tengo una botella de vino para celebrar”, dijo Oliveros.

Ella recalcó que la campaña de Liga de Gobernantes Anticorrupción no dará dinero en celebraciones. Esto constrasta con los 150 millones que pagó Petro por el Movistar Arena, en Bogotá.

“Este que tenemos que ser fieles a eso, no podemos cambiar por la euforia de ganar. Tenemos que seguir siendo los mismos, lo que les hemos dicho, es una promesa que vamos a cumplir; créanos, no les vamos a fallar”, dijo ella.

Petro piensa rematar en el Movistar Arena

Gane o pierda, Petro estará allí con sus seguidores. Pagó por el alquiler entre 150 y 120 millones de pesos.

Esto contrasta también con el dime y direte de videos, acusaciones y trapitos al sol que se han sacado en estas tres semanas finales. La última, aparte de meterse con Sofía Petro, fue con Verónica Alcocer: al criticar la fiesta de Rodolfo Hernández en un yate, sacaron los videos de la esposa de Gustavo Petro bailando en bikini.

Así, de la manera más misógina, se ha negado agencia de las mujeres, lejos de entender cuál es el papel de los hombres en una cultura que compra a las mujeres, que niega sus decisiones y que las condena sea cual sea la decisión que tomen sobre sus propios cuerpos y cómo mostrarlos si es su decisión.