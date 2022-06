El Only no participó en Día sin Iva y le llueven elogios en redes

Almacenes Only Captura redes sociales

No es nuevo, pero el Only les dio mensajes a sus clientes sobre por qué no participó en este Día sin IVA.

Con un mensaje en sus erdes sociales, Only dijo que no logró cumplir con el reporte que exige la Dian para participar. Pero que , en compensación, dará promociones a sus clientes con precios mucho más bajos.

“Debido a la dificultad de cumplir con el reporte de información detallado exigido por la Dian, es imposible otorgar la exención especial al impuesto de venta establecida el 17 de junio de 2022. Lamentamos de antemano todos los inconvenientes que esto pueda ocasionar, pero se sale de nuestro alcance cumplir con estos requisitos”, informó la tienda.

Pero no todo es malo

Aún así, la empresa quiere tener un gesto con sus clientes, que le han sabido reconocer su resiliencia en la pandemia y por ser uno de los negocios más queridos en estos últimos años.

“Tendremos varias promociones, tanto para el día del padre como para nuestro aniversario y si buscas las prendas con etiqueta amarilla tienen un descuento considerable y accesible para todos”, comunicó la empresa.

Así, se ganaron el cariño de usuarios de redes sociales, ya que le dijeron a la empresa que es tan popular, que no necesitaba tal promoción.

“Es enserio... Por favor ustedes no necesitan día sin IVA sus productos tienen las tres BBB todo el año... Gracias”, “Son una empresa querida por los colombianos. Con o sin día sin IVA es un placer comprarles”, “Excelente calidad only y a buen precio, no tienen competencia, los precios son accesibles, cómodos a los presupuestos y bolsillos, además de variado surtido y todo organizado por secciones, tallas, categoría, para las diferentes necesidades del cliente en fin.... recomendado”, son algunos de los comentarios.

Only es tan querido que no necesita del Día sin IVA. Acá, su publicación.