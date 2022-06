Cirujano que afirmó despedir empleados que votaran por Petro, lo responsabiliza si algo le pasa

El nombre del doctor Gabriel Cubillos ha sido fuertemente criticado tras haber publicado un video en su cuenta de Instagram, donde afirmó que despediría a todos los empleados de su clínica que hubiesen votado por Gustavo Petro para presidente en las elecciones del 19 junio. En sus propias palabras, dijo que no tiene porque ‘soportar eso en su empresa’ (refiriéndose a un ‘petrista’).

“No pienso darle comida a una persona que sea de esa calaña. Yo como padre pienso que he fallado porque, imagínese, uno de mis hijos petrista, no voy a soportar eso en mi empresa ni en ningún lado. Mi recomendación a todos los empresarios es que hagan lo que yo voy a hacer: después de las elecciones voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo. No le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún criminal”, señaló Cubillos en el video difundido. por todas las redes.

Este es el video de Gabriel Cubillos afirmando despedir personal que vote por Gustavo Petro en la segunda vuelta de elecciones presidenciales:

“Después de las elecciones voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo. No le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún criminal” Dr Gabriel Cubillos, Clínica de la obesidad en Bogotá.



El ahora famoso cirujano ha afirmado que esas palabras son sacadas de contexto, y ahora ha publicado un nuevo video donde se vanagloria por ser ‘uno de los miles de colombianos que han creado empresas exitosas en el país’, según su parecer.

“Madrugando para darle empleo y trabajo a mucha gente. Nadie me ha dado nada ni espero que el Gobierno me dé nada. Todo lo que hago lo hago por mi familia, empleado, colaboradores y pacientes”, inició el hombre diciendo estas palabras en el video.

Acerca de su personal médico señaló que “El 90 % de los colaboradores son mujeres madres cabeza de familia, solteras, que llevan hasta 20 años”. Además, dijo que su clínica es ‘muy prestigiosa a nivel nacional e internacional’, así que por eso ‘a todos les paga muy bien’.

“Los estándares para trabajar conmigo son muy altos, no cualquiera lo hace. No solo por eso, sino porque la retribución a su colaboración es demasiado alta. Para mí el salario mínimo no es ese irrisorio que hay en el país. Mis colaboradores saben cuánto los quiero yo. Soy uno de los pocos empresarios que durante la pandemia les mantuvo el salario. Ellos adoran la empresa”, dijo.

Qué más dijo el cirujano sobre Gustavo Petro

Después de ofrecer excusas públicas por haber ofendido la posición política de muchos, dijo que sus palabras “fueron sacadas de contexto” e intentó aclarar lo que dijo:

“Lo que yo digo es que las personas que están trabajando al lado mío pueden votar por cualquier persona, es tan así que el gerente de mi clínica vota por Petro, y es mi hijo; no porque lo haga va a dejar de serlo. Lo que yo necesito es saber qué personas están al lado mío porque resulta que todos los días opero gente que viene del exterior y necesito saber es qué clase de persona está a mi lado, independiente de cualquier vínculo político”. afirmó.

Al contar que durante las últimas horas ha recibido varias amenazas que ponen en peligro su integridad y la de su lugar de trabajo, dijo: “He recibido amenazas contra mi vida, mi patrimonio y contra mis empleados… Dejo el precedente de que he recibido muchísimas amenazas contra mi vida, mi familia, mis pacientes, mi empresa y mis colaboradores. Dejo dicho: si me pasa algo, responsable Gustavo Petro y todas las personas que escribieron amenazándome”

Este es el video del cirujano culpando a Gustavo Petro de lo que pudiese sucederle: