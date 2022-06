El conmovedor recuerdo de la hija de Jota Mario en aniversario de su muerte

El pasado 6 de junio se cumplieron 3 años de la muerte que conmocionó la pantalla chica colombiana: la de Jota Mario. El queridísimo presentador, productor y escritor paisa sufrió un derrame cerebral y permaneció sus últimos 5 días de vida internado en el Hospital de Bocagrande, de Cartagena, donde falleció de un paro respiratorio.

La personalidad, talento y Carisma de Jota Mario, además de hacerlo ganar el corazón de todo un público, también le dieron la oportunidad de cosechar una éxitosa carrera profesional. Es recordado por su participación en producciones tales como: Muy buenos días, Sábados Felices, Cazadores de fortuna, Noticiero PROMEC, entre otras.

Como de costumbre, su familia y amigos más cercanos lo recuerdan en esta nostálgica fecha, por ejemplo, su hija María José Valencia compartió en sus redes sociales unas fotos del recuerdo junto a un conmovedor mensaje.

Hija de Jota Mario comparte fotos del recuerdo

A través de sus historias en Instagram, María José Valencia compartió una serie de fotos de viajes, cotidianidades y momentos especiales junto a su fallecido papá.

En la mayoría de las fotos, tanto ella como su hermano eran apenas unos bebés y se nota lo enamorado que estaba Jota Mario de sus hijos y lo entregado que fue a ellos.

“Dentro de tus infinitos talentos y cosas que hacías, simpre lo que más te hizo feliz fue ser nuetro papá. Gracias infinitas por demostrarnos tanto a mi hermani y a mí la base de todo es el amor”, escribió la joven.

También recordó una anécdota en Estados Unidos: “Gracias por encontrarme la vez que me perdí en Nueva York cuando tenía solo 6 años. No se me va a olvidar jamas que echabas el cuento que la limosna del aeropuerto al hotel costaba más que un taxi.

Además, agradeció por: “la mano dura en los momento necesarios, para que así yo aprendiera a tener la piel más gruesa y más aguante a las cosas de la vida. Por el amor a la música y el arte que hoy explota dentro de mí”.

Además, María José aseguró que aquel 3 años aquel 6 de junio del 2019 fue el peor día de su vida. “27 años de poder llamarte para todo, pero 30 de gratitud (y los que quedan). Agradezco haberte tenido como un ejemplo a seguir y aun tenerte a través de las fotos, los videos que dejaste te editaste con tanto amor, tus libros y mucho más”.

Lee más del tema: El doloroso mensaje que publicó la esposa de Jota Mario

“Que orgullo ser tu hija, porque eso siempre lo seré… pero si el 6 de junio del 2019 me hubieran dicho que la falta que me haces iba a ser igual, no lo hubiera creído”, sentenció, su publicación se llenó de decenas de mensajes de apoyo, incluyendo la de la gran amiga de su papá Laura Acuña.

Por otro lado, la viuda de Jota Mario, Gineth Fuentes también compartió una serie de fotos del recuerdo en un video en su honor.

“¿Que si te extraño? sí, cada segundo te extraño. Tres años más cerca”. Además, añadió un extracto de un poema de Pablo Neruda que dice: “Mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo”.