“Cómo les sentó de bien la luna de miel”: el espectacular look de Paola Jara luego de Dubai

Paola Jara, la intérprete de música popular y ahora esposa del también músico Jessi Uribe, se ha mostrado muy feliz y agradecida con sus seguidores por el ‘inolvidable’ concierto que tuvo la oportunidad de dar en Ibagué

Después de unas increíbles vacaciones de luna de miel que se tomó con su esposo, la mujer demostró que estaba más que lista para continuar con la promoción y el lanzamiento de su nueva canción.

En aras de promover este nuevo tema, la artista paisa se presentó en vivo en la ciudad de Ibagué, y sus seguidores no dudaron en hacerle saber que el viaje que se dio por territorios árabes tuvo un increíble efecto positivo en ella y como luce.

El look de Pola Jara que ha ‘descrestado’ a todos en redes

Para agradecerle a los asistentes del concierto que Paola Jara dio anoche, se animó a subir algunas de las fotografías que se tomaron durante el evento a su cuenta personal de Instagram, donde se le puede ver en compañía de quienes estuvieron presentes, cantando sus canciones a grito herido.

“Me la gocé y me la sudé enterita, que noche tan mágica la que pasé en IBAGUÉ infinitas gracias a todos los que me esperaron estos dos años para poder cumplir con esta cita que nos debíamos. ¡Los amo!”, escribió en su publicación, demostrando lo feliz que se encontraba anoche.

Paola Jara sorprendió en tarima usando un bustier con apliques en pedrería color plata, combinándolo con unos leggins y botas en cuero color negro, finalizando con un toque muy típico de sus looks, un sombrero de vaquero en color negro.

Sus seguidores también le hicieron saber lo bien que lucía

“Definitivamente esa luna de miel cómo les sentó de bien, llegaron más bellos y con esa garganta más potente que nunca, están despampanantes los dos, se lucieron demasiado en esas presentaciones”, “Te mereces eso y todo lo mejor del mundo, mi niña hermosa. Dios los bendiga por siempre, a ti y a tu esposo”, o también “Que gran concierto Pao, me la pasé increíble, el próximo será el Tour la conquista lo esperare con ansias, pero esta vez será en Bogotá”, fueron algunos que le dejaron a la paisa recién casada por su concierto.

Estas son algunas de las fotografías compartidas por Paola Jara sobre su concierto en Ibagué