Espiritual: así luce el primer tatuaje de Paola Jara

Las últimas semanas han sido bastante emotivas y felices para la cantante paisa, Paola Jara. No solo dio el ‘sí' en el altar junto a Jessi Uribe en una de las bodas más polémicas del entretenimiento colombiano, que incluso contó con la presencia de mucha gente de la industria, repartida entre cantantes, ‘influencers’, actores, entre otros.

Después de su extravagante boda, la pareja se embarcó en una extravagante y lujosísima luna de miel en los Emiratos Árabes y las Islas Maldivas, se hospedaron en un hotel único en su clase y disfrutaron del capitalismo absoluto en esta despampanante ciudad, para después tener un momento de relajación e intimidad en las paradisiacas playas de las Islas Maldivas, donde se hospedaron varios días dentro de una cabaña privada.

Ahora, Paola Jara y Jessi Uribe están de vuelta en Colombia para cumplir con sus compromisos, porque las lunas de miel no son eternas. Los seguidores de la cantante ya pudieron deleitarse con su presencia en un concierto dado en la ciudad de Ibagué y aprovechó la oportunidad de hacer algo que desde hace tiempo venia anhelando realizarse, un tatuaje.

¿Cuál es el tatuaje que se ha realizado Paola Jara?

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Jara le hizo saber a sus seguidores que por fin se había mandado a hacer su primer tatuaje en el cuerpo. Este tatuaje fue marcado en su antebrazo derecho y contó que tiene un significado muy importante y especial para ella.

El tatuaje que Paola Jara se hizo en la parte inferior de su brazo es la palabra ‘perseverancia’ y escribió el significado de este término en su vida diciendo: “Mi primer tatuaje quise que fuera en una parte donde me lo viera siempre y me recordara lo que he sido en la vida. Créanme qué veces me desmotivo o estoy bajita de ánimo, lo miro y digo: ‘nada, para adelante que yo puedo con todo’”.

Se sabe que su esposo Jessi Uribe tiene varios tatuajes por todo su cuerpo, pero sus seguidores se preguntan si el también músico se ha marcado algo en conmemoración a ella.

Este es el tatuaje que se realizó Paola Jara junto al mensaje con el que dio a conocer su significado: