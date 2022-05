“La dejó embalada “: humillan a Marbelle al recordarle que fue una “hampona” por apartamento que no pudo comprar

Es bien sabido que Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre de pila de Marbelle, es fanática de dar su opinión sobre la política colombiana de la forma mas déspota y grosera posible. Día tras día, la mujer solo se enfoca en hacer malos comentarios en contra del candidato Gustavo Petro, de lanzar ofensas y comentarios racistas y bastante paupérrimos sobre la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez.

Quienes ven sus mensajes en su perfil de Twitter no han dudado en reprochar esa forma tan desagradable de expresarse, y aprovechan para burlarse y ofenderla en defensa de las personas que ella usa como blanco de ataque.

Esto parece no importarle en lo absoluto a la mujer, ya que en este reciente intento de generar polémica, compartió unas palabras en su cuenta personal de Twitter, diciendo que los votos que había recogido Gustavo Petro eran comprados en su totalidad.

“40% ? Siempre hay bastante Hamponcito suelto” escribió Cardona en sus redes, haciendo alusión al ‘fraude’ que había cometido Gustavo Petro, situación que jamás ocurrió.

Le recuerdan lo “hampona” que fue al momento de querer comprar un apartamento.

Al ver estas palabras, un usuario en redes que al parecer tuvo cercanía con la mujer gracias a que ella y su ex esposo intentaron comprar el apartamento de los padres de esta persona, la dejó viendo un chispero al sacarle un sucio trapo al sol, diciendo que existían “chanchullos” envueltos en esa compra:

“Como el ex marido suyo señora que la dejó embalada y deprimida con un apartamento en Federman que alcanzó a negociar con mis padres y que ellos desistieron porque usted pedía unos chanchullos para mover plata sin declarar”, exclamó el cibernauta a su comentario.

Como el ex marido suyo señora que la dejó embalada y deprimida con un apartamento en Federman que alcanzó a negociar con mis padres y que ellos desistieron porque usted pedía unos chanchullos para mover plata sin declarar. https://t.co/idncbIabNY — Don Cedro 🌲 (@UnCedroMass) May 31, 2022

Claramente muchos secundaron estas palabras y comenzaron a tildarla de “hampona”: “Eso no es peinada, eso es una sonada Unos kleenex para la perla fina”, “Esto si es severo chisme de la mantecosa. Y se las da de transparente, cual aceite en servilleta”, le decían.

Intentó defenderse y terminó diciéndole ‘Prostituta’ a Roy Barreras

Al ver como los comentarios sobre esta acusación la comían viva, intentó defenderse de esas palabras con la siguiente respuesta a ese mensaje: “Amor, te recomiendo averiguar a cuál de todas las esposas de mi ex esposo le compraste ese apartamento”.

Pero al fin y al cabo solo terminó dando pataditas de ahogado ya que las burlas contra ella no se detuvieron.

“A su hija también le toca averiguar de quién es hija si del hampón ese, o si en realidad el hermano de ella no es hermano si no el papá”, “Mauren Belky Ramirez Cardona, bien criollita, de buenaventura, y de dudosa reputación” o “O sea, no desmintió el chanchullo y tampoco que ella era otra mas... toda digna ella y empoderada”, decían varias de estas burlas.

Jajajajasya le puede sumar otra perla al escandaloso collar de su vida ...por otra parte usted fue la única esposa que se metió con el hijastro cuál es el fetiche de los Uribistas en tener relaciones incestuosas..que porquería!! pic.twitter.com/GxBljUG40v — Doc_SomAlon (@docvallejo) May 31, 2022

La unica respuesta de la mujer fue desviar el tema y llamar ‘Prostituta’ a Roy Barreras en un intento de demostrar su apoyo al candidato ‘independiente’ Rodolfo Hernandez.