Perdió la batalla: Shakira será juzgada por presunto fraude fiscal

Shakira, quien reside en España hace muchos años tras empezar su relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué, perdió la última oportunidad que tenía para evadir un juicio por presunto fraude fiscal.

La exitosa cantante colombiana había emitido un recurso que en las últimas horas fue rechazado por la Audiencia de Barcelona.

Según el máximo órgano judicial de la provincia española, existen indicios de que la intérprete habría defraudado 14,5 millones de euros a Hacienda. En la resolución se detalla: “Shakira Isabel Mebarak Ripoll habría dejado de tributar en España durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a tener la obligación de hacerlo al tener su residencia fiscal”.

Shakira enfrentará un juicio en los próximos días

Queda claro que el caso de Shakira no será archivado, por el contrario, en los próximos días se emitirá un juicio. Recordemos que actualmente la nacida en Barranquilla está lejos de suelo europeo por motivos laborales.

La barranquillera está en Estados Unidos, donde recientemente deslumbró con un espectacular vestido negro en la alfombra de Cannes 2022. Asimismo, pronto será jurado de un nuevo programa estadounidense llamado ‘Dancing With Myself’ (Bailando conmigo mismo).

Recordemos también que Shakira participó en el programa de Jimmy Fallon y despertó envidias con un vestido que vale tremenda millonada.

Hasta el momento, la pareja de Gerard Piqué nunca se ha pronunciado sobre estos temas legales que la vienen persiguiendo desde hace algunos meses atrás.

Sin embargo, según recoge La Vanguardia, los abogados de la artista de 45 años aseguraron en un comunicado: “No existe ninguna deuda con la Hacienda española, pues procedió al pago de las cantidades tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar”.

Además, añadieron: “La conducta de Shakira en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar”.

Ni siquiera Shakira se pudo salvar de Hacienda. Foto: Instagram @shakira

Cómo es trabajar con Shakira: una ex empleada lo cuenta todo

¿Es tan duro y complicado trabajar con Shakira? Pues eso parece, ya que una de las ex empleadas decidió contar su experiencia junto a la cantante barranquillera. Se trata de una mujer llamada Cristina Cárdenas y quien se desempeñó en el cargo como coordinadora de figuración con los extras.

En una entrevista para América TV, Cárdenas conversó vía online con el periodista español Javier de Hoyos y reveló detalles de las jornadas laborales, grabaciones y de las propias actitudes y decisiones de la artista. Sus palabras representan un verdadero escándalo.

Cristina Cárdenas llegó a trabajar hasta tres veces con la intérprete de Empire y su máxima responsabilidad era la figuración con los extras que aparecen en los rodajes de los videoclips.

Y es que estar presente en una grabación con Shakira luce como el sueño de cualquiera, pero de acuerdo a su ex empleada: “Nadie quiere ir a grabar con ella”.

En este sentido, la mujer contó su mala experiencia como parte del equipo de trabajo y reveló que ni siquiera es fácil comunicarse con ella directamente. Sus palabras sonaron frustrantes.

“A Shakira no se la puede mirar, si sacas tu celular no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, partió diciendo Cristina Cárdenas.

Asimismo, contó que las grabaciones de los videoclips son “eternas” jornadas laborales e incluso afirmó que Shakira “desespera” a todos los presentes con sus ideas y exigencias.

“Ella es mandona. Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”, aseguró sin tapujos.