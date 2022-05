Por andar de chistoso, actor del ‘remake’ de ‘Hasta que la plata nos separe’ casi es atropellado

Carmen Villalobos se ha encargado de mostrar lo que sucede detrás de cámara en el set de la nueva versión de la popular telenovela colombiana y transmitida por RCN ‘Hasta que la plata nos separe, gracias a la gran relación que lleva con ambos de sus colegas Sebastián Martínez y Gregorio Pernía.

La actriz ha publicado varios videos en los que aparece compartiendo divertidos momentos junto a los otros dos protagonistas de la adaptación de la telenovela, así como lo qué ocurre con ellos detrás de cámaras del ‘reboot’ de la historia originalmente escrita por Fernando Gaitán.

El susto que le hizo pasar Gregorio a sus compañeros de rodaje

Fue gracias a la actriz que compartió este momento que casi pudo haber terminado en tragedia con sus más de 19 millones de seguidores en Instagram, unas historias donde se le podia ver a Gregorio Pernía caminando junto a Sebastián Martínez por una calle de Bogotá, probablemente de camino al set

La actriz, en forma amistosa, empezó a halagar a ambos, y en continuación al divertido contexto en el que se encontraban, Gregorio empezó a dar unos saltos de felicidad justo en el instante que cruzaba una esquina, y es allí cuando se le escucha gritar a Carmen: “Cuidado los atropella el carro”, y es que un vehículo que iba pasando por allí tuvo que frenar para no atropellar al actor, quien no se cercioró de mirar que no viniese ningún carro antes de cruzar la calle

Sebastián reaccionó inmediatamente agarrándolo del brazo y apartándolo de ser un obstáculo para el vehículo que justamente venía dando una vuelta en el momento en el que Gregorio se atravesó, y así, evitando que la situación hubiese pasado a mayores.

Este es el video que demuestra el pequeño susto que se llevaron los protagonistas de la readaptación de ‘Hasta que la plata nos separe’:

Cabe recordar que esta adaptación no ha sido muy bien recibida desde su estreno, y la han catalogado como algo ‘sin gracia’, ‘aburrida’, e incluso que el casting no ha sido el indicado, al punto de que ninguno le llega ni siquiera a los talones a las interpretaciones del elenco original.