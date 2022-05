¿Están juntos o no? Carmen Villalobos aclara la VERDAD en su relación con Sebastián Caicedo

Desde hace algunos meses atrás trascendió que el matrimonio de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo estaba a punto de desmoronarse. Y pese a que la actriz colombiana ya se había encargado de acabar con esos rumores, asegurando que todo estaba bien entre ellos, nuevamente reaparecieron.

Esta vez los usuarios se preguntan por qué los famosos ya no publican fotos juntos en redes sociales, mientras que otros dicen nuevamente que su matrimonio está al borde del abismo. Por esta razón, una vez más la actriz, quién le dio vida a “Lucía Sanclemente”, antagonista de Café con Aroma de Mujer, habló sobre su relación con el actor y también contó la decisión que tomaron en común acuerdo.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo tomaron una decisión

Carmen Villalobos, en entrevista con People en Español, contó la verdad de su matimonio con Sebastián Caicedo y detalló la razón por la que ya publican fotos juntos en redes sociales.

“Lo que pasa es que claro, cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido como muy público, es un poquito como raro ya no vernos”, dijo para el mencionado medio, asegurando que todo está bien entre ellos y que en común acuerdo estarán separados en cierto sentido, pues eso les estaba ocasionando problemas.

La relación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo está en el foco mediático. Foto: Instagram @cvillaloboss

“Eso fue una decisión que tomamos desde principio de año, como separar las carreras, separar los seres humanos, porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos”, sentenció la famosa.

Añadió además: “Decidimos como que ya, que no nos vean juntitos para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y esas cosas personales que tenemos”.

Sobre las interacciones con su pareja en las plataformas digitales, Carmen Villalobos aclaró: “Decidimos dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación, pero no, ahí estamos”.

“Él está en Bogotá, en sus proyectos. Ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece súper chévere. Y yo estoy full con la novela, que no me da tiempo de nada”, aseguró la actriz, quien actualmente está interpretando a Alejandra Maldonado en la nueva versión de Hasta que la plata nos separe.

Lo que tienen en común Carmen Villalobos y Alejandra Maldonado

Tras el estreno de “Hasta que la plata nos separe”, muy pocos saben que la actriz colombiana tiene mucho que ver con su personaje de ficción: ambas son mujeres exitosas en su trabajo, elegantes y con mucha clase.

Pero eso no es todo, ya que recientemente Carmen Villalobos reveló durante una entrevista con la revista HOLA! USA, que le gusta que la figura de “Alejandra Maldonado” transmita “energía” en la televisión y tenga momentos parecidos a su carácter.

“A pesar de que ustedes la vean amargada, histérica y gritona, sigue teniendo ese corazón noble, que ustedes van a poder ver en el primer capítulo”, aseguró.

Carmen aseguró que al realizar este papel se ha divertido mucho y, aunque suene extraño, disfruta mucho de los “gritos, histeria y amargura de Alejandra”. Dijo que ella no grita pero reconoce que si tiene una personalidad “un poquito explosiva”.