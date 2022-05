Otro para su colección: así es prestigioso carro que Jenn Muriel le regaló a Yeferson Cossio

El pasado 15 de mayo, Yeferson Cossio arribó a un nuevo aniversario de vida y desde entonces las sorpresas no han parado. A través de su cuenta en Instagram, donde suma 9.2 millones de seguidores, el influencer mostró la particular fiesta de cumpleaños que le prepararon, la cual incluyó hasta una piñata.

“Hoy estoy cumpliendo 28 años y me hicieron una piñata, una fiesta para niños. La verdad si me gustó mucho”, escribió el famoso mostrando la celebración cuya decoración estaba inspirada en personajes animes. Desde entonces, ha mostrado todos los regalos que ha recibido incluyendo el de el cantante Jhonny Rivera, quién se puso a su disposición para realizar un concierto para recaudar fondos para alguna labor social.

Pero el regalo que no podía faltar es el de su novia Jenn Muriel, y pese a que se tarde un par de días en llegar, como dice el dicho lo bueno se hace esperar. La también creadora de contenidos le regaló una reliquia de carro que dejó más enamorado al antioqueño.

El nuevo carro de Yeferson Cossio es toda una reliquia

Yeferson Cossio le mostró a sus seguidores el espectacular regaló que le dio su novia. “Jenn Muriel me regaló por mi cumpleaños una Cadillac del año 1955, una reliquia. Estoy sin palabras, gracias amor, te amo”, escribió en el post que hasta el momento suma más de 569 mil ‘likes’.

Por su parte, Jenn compartió un video en su perfil en Facebook en el que grabó la impresión del influencer al ver su carro nuevo. “El regalo que todo hombre quisiera”. escribió en la grabación. De inmediato la publicación se llenó de comentarios en los que destacan el gesto de la paisa.

Recordemos que Yeferson Cossio tiene una gran colección de autos de lujos, por lo que este regaló atinó por completo a su extravagante personalidad. Incluso, el creador de contenidos muchas veces ha sido cuestionado por mostrar todos los derroches de dinero que le ha permitido el poder monetizar sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que Jenn le da un regalazo a su novio

Hace unos meses atrás, y sin una fecha de celebración de por medio, Jenn Muriel sorprendió a su Yeferson Cossio con un lujoso regalo. El influencer compartió a través de su cuenta de Instagram el video de la sorpresa que lo dejó literalmente sin palabras.

En esa oportunidad, la creadora de contenidos grabó la búsqueda del regalo perfecto para su pareja destacando que él siempre piensa en los demás y que era hora de darle un presente. “Él siempre es muy bonito con quienes lo rodeamos y, en general con todos, él siempre está pensando en todo el mundo, es muy detallista con todos, entonces yo creo que ya es hora de darle un buen detalle a Yefito”, dijo.

Yeferson Cossio y Jenn Muriel están más juntos que nunca. Foto: Instagram @yefersoncossio

Asimismo, la joven llegó a un reconocido concesionario de vehículos ubicado en Medellín para escoger el mejor auto para él. «¿Saben qué pensé? Que él ya tiene varios deportivos y es hora de que tenga su propia camioneta», destacó la influencer. Asimismo, escogió una Toyota TXL blanca y blindada.

Del mismo modo, a manera de chiste, Jenn agregó: «le tengo que poner es un GPS para rastrearlo y si sube a otra mujer le corto las pelotas y me la llevo». Después dijo que había tomado la decisión de comprar la camioneta y que le pondría un moño para llevársela al influencer.

Después se dirigió a la casa de Yeferson Cossio para darle la sorpresa. De principio, él pensó que se trataba de una de las pesadas bromas que ellos acostumbran a hacerse entre ellos. El joven antioqueño le suplicó que no lo ensuciara, pues en unos minutos tenía una reunión.

Sin embargo, ella insistió que le tenía un detalle. Cuando Jenn Muriel le mostró la camioneta, él no lo podía creer. “¿Es en serio, amor? Ya me la estoy creyendo. Muchas gracias, estoy muy feliz pero no sé qué decir, nunca nadie me había dado un carro. Estoy en shock y no puedo demostrar lo que realmente siento”, aseguró.