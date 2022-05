Catalina Maya de MasterChef, amiga de empresario uribista que dice despedir a empleados si votan por Petro

Sergio Araújo Castro, co- fundador del Centro Democrático, se ha hecho viral al decir que despedirá a los empleados que voten por Gustavo Petro, coercionando así el voto, cosa que es delito. Pero entre las fotos que le han sacado a la luz, y que datan de 2018, hay una con Catalina Maya, ex modelo y participante de “MasterChef”.

Araújo fue aspirante al Senado en 2018, y dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter:

Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida.

“Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir (...) Existe una figura que se llama despido sin justa causa que implica una indemnización. Es una prerrogativa del empleador y es licita”.

Gustavo Petro le respondió lo siguiente:

“Un empleado que vote por mi no tiene que ser echado de su empresa porque si es así, usted comete un delito contra la libertad del elector y el derecho fundamental político a elegir”.

Ahora bien, el hijo de Alfredo Molano le respondió también con una columna de su padre en El Espectador donde menciona a la familia Araújo como despojadores de la tierra de “los indígenas de la Sierra Nevada y sobre todo a los Kankuamos”.

Araújo es primo del exgobernador del Cesar Hernando Molina Araújo, condenado por parapolítica. Y justo con él, aparece Catalina Maya, junto a Álvaro Uribe, en un evento en 2018.

Porque recordar es vivir: Catalina Maya apoyó a Duque y fue criticada por eso

Por su parte, Catalina Maya ya había sido criticada no solo por su terrible actitud en MasterChef. También le recordaron ya cuando estaba en “La Agencia” su voto por Iván Duque.

De hecho, ella lo apoyó abiertamente y se reunió con el mismo Uribe.

Y en “La Agencia” tampoco es que fuera muy querida, precisamente por esa arrogancia que la gente odiaba de ella en MasterChef.

Así, cuando salvaron una vez a su agencia sin merecerlo (al final ganó, y justamente, Belky Arizala) , la insultaron por lo mismo y ligaron su actuar a su opción política.

«He descubierto ‘ese no se qué’ que no nos gusta de Catalina», «Catalina está más que cancelada», «Cata, de tu agencia eras la única que me caía super…», «Con razón la rosca con Catalina en ese programa», fueron algunos de los comentarios en ese entonces.

Pero Maya no es la única: con Araújo también ha estado Silvestre Dangond. E incluso el mismo Carlos Vives, quien ha basado gran parte de su trabajo reciente en las comunidades originarias y sus historias de desplazamiento y cultura.

Que precisamente no han salido bien libradas en este Gobierno, al sus líderes ser asesinados (como pasó en Puerto Leguízamo, para comenzar) o al ser olvidados por este, tal y como lo atestiguan ocho meses de inhumano asilo en el Parque Nacional.

