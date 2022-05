Así son los carros de Epa Colombia: gastó mil millones de pesos en 5 y solo usa uno

Epa Colombia es una de las influencer colombianas más comentadas y polémicas del momento. Su imperio de keratinas, su vida sentimental y su extravagante personalidad siempre da de qué hablar. Al igual que otros creadores de contenidos, la famosa ha demostrado que no escatima a la hora de gastar dinero, sobre todo cuando se trata de autos de lujo.

No solamente Yeferson Cossio colecciona autos de alta gama, Epa Colombia también. Es de recordar, que hace poco en el marco del Día de las Madres, la empresaria le regaló a su progenitora Martha Cecilia Rojas una ostentosa camioneta.

“Mamá, gracias por el techo donde viví mucho tiempo. Aunque las camas se mojaban porque las tejas no resistían de los aguaceros, fuiste muy valiente y fuerte porque nunca nos hizo falta un plato de comida en la mesa”, escribió en su cuenta de Instagram en esa oportunidad.

Además, añadió que: ”primero decidí comprarte tu casa para luego darte el carro de tus sueños. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, siempre estaré para tí. Gracias por enseñarme a honrar a padre y madre”.

El millonario regaló se trató de un Jeep Wrangler último modelo y cero kilómetros valorado en aproximadamente 210 millones de pesos colombianos. Esto le recordó a sus fans todo lo que ha gastado Epa Colombia en sus autos.

Epa Colombia es una de las mujeres más comentadas de la farándula colombiana. Foto: Instagram @epa_colombia

Epa Colombia y la millonada que ha gastado en carros

Epa Colombia tiene en su lujoso penthause guardado 4 autos súper costosos pero tiene un preferido, esto según lo que vemos constantemente a través de sus historias en Instagram donde solamente maneja 1 de ellos.

Recordemos que, según reseña el portal de Las 2 Orillas, el primer carro que mostró Daneidy Barrera fue una camioneta Mazda CX-30, valorada en ese entonces en 100 millones de pesos. Más adelante, mostró un convertible Mazda MX-5, el cual cuesta 130 millones de pesos. Este último fue rifado entre sus seguidores hace poco.

Además, esta la caminoneta Range Rover donde normalmente graba sus historias, incluso en una oportunidad generó controversia al desvertise mientras manejaba. Esa esta valorada en más de 200 millones de pesos y por último el Porsche MX-5. Cabe destacar, que en varias oportunidades ha manifestado que proximamente comparará un Lamborghini.

Epa Colombia cuenta por qué nunca le van a gustar los hombres

Recientemente, en una sesión de preguntas que compartió con sus seguidores, a Epa Colombia le consultaron por qué no escogería a los hombres de pareja.

“A mí me dicen que yo con los hombres ‘la daría más’. ¡No, linda! Y una vez, con Mateo, me dijo que lo intentáramos pero la m... me quería solamente comer no más”, confesó. “¿Y para eso me iba a prestar? ¿Sólo pa’ que me coman? No, cuidado”, se burló.

Esta es una de las razones por las que muchas mujeres, igual, también “pasan” de los hombres (así les gusten). Que muchos de ellos no quieren nada serio cuando los objetivos de ellas son otros.