Luciano D’ Alessandro se casó: las novias que no quisieron llevarlo al altar

Luciano D’ Alessandro se casa con María Alejandra Requena. En Colombia lo recuerdan por “La Ley del Corazón” y “Enfermeras”. Se casará en Cartagena, donde estará su familia presente, así como sus amigos.

Este es el primer matrimonio del venezolano, que ya tiene 45 años. Para su novia es el segundo matrimonio, ya que tuvo un matrimonio de más de 20 años. Ella enviudó en 2018.

Acá puede ver el gran momento.

El actor ya ha tenido varias exparejas famosas, pero con ninguna se casó.

Estas son las parejas de Luciano D’ Alessandro

En 2008, ya estaba con la actriz Zair Montes. Duraron 4 años, pero terminaron por la distancia.

Esto pasó mientras otros compañeros se casaron durante este tiempo.

Cuando fue entrevistada ella en Venevisión, contó que no terminaron por ninguna razón fea, ni por rencor ni engaños. “ Nos queremos mucho igual, y no hay ningún tipo de rencor ni engaños”. Y ahí la secundó el actor: “Optamos por quedarnos como amigos, fue la mejor opción. De hecho me sorprendió que hayamos durado tanto tiempo con esa distancia de por medio”.

Luego, en 2017, fue involucrada por Daniela Castelblanco, pero solo estuvieron por unos meses.

Ahora, en 2018 se rumoreó que salía con Valerie Domínguez. Esto, luego de varios años de amistad. Ellos se conocen desde hace doce años, por “Los caballeros las prefieren brutas”, y todo por unas fotos de ambos en Santa Marta.

Pero nunca hablaron de nada, hasta ahora. Supuestamente, todo terminó entre ellos a mediados de 2019.

Otras supuestas “novias”

Él también fue involucrado con Majida Issa y con Tuti Vargas, pero lo desmintió. Por ahora, se sabe que se casa este fin de semana, así como otros famosos: Jessi Uribe también se casó con Paola Jara este fin de semana.

Ella llevó un vestido de transparencias y también le cantó una canción de Shakira. Duraron dos años en relación oficial, esto luego de que se rumoreara que estaban juntos.