“Se quitó 10 años”: Andrea Valdiri se muestra sin pestañas y usuarios aseguran que luce más joven

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las influencer colombianas más comentadas del momento. Recientemente, la barranquillera se casó con Felipe Saruma en una boda de ensueño donde la felicidad y los lujos predominaron.

Los recién casados se muestran cada vez más enamorados y pese a que muchos usuarios celebran su unión, e incluso anhelan una relación así, existe quienes aseguran que ese matrimonio no durará mucho sobre todo por la diferencia de edad que existe entre ellos.

Por su parte, la bailarina de 30 años se caracteriza por ser una mujer que cuida mucho de su apariencia física, y aunque siempre acostumbra a mostrarse pestañas postizas, recientemente se grabó sin estás y muchos resaltaron que se ve más joven.

Andrea Valdiri sin pestañas se ve más jovén y es idéntica a Isabella

A través de sus historias en Instagram, plataforma social en la que suma 8,2 millones de seguidores, Andrea Valdiri se mostró sin pestañas postizas y además de demostrar su inmenso parecido con su hija mayor Isabella, los internautas aseguran que “se quitó 10 años de encima”.

“Las personas me dicen que me parezco a Isabella sin pestañas, siento que sí... igualita. Decían que de dónde había sacado yo a esa niña que si esa niña era adoptada pero machi se parece a mi ¿por qué no me creeian?”, aseguró la ‘Machi’ en la grabación.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @famososhastalaz compartió el video y de inmediato los usuarios opinaron al respecto. “Se ve más linda más joven sin esas pestañas”, “se quitó 10 años de encima”, “luces hermosa, te admiro”, “esas pestañas le ponen años”, “hermosa al natural” y “la verdad es que son igualitas”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

El consejo de belleza de la influencer a las chicas jóvenes

Para nadie es un secreto que Andrea Valdiri se ha practicado múltiples operaciones en su cuerpo. Por tal motivo, un consejo de su parte para no someterse a intervenciones quirúrgicas suena irónico.

Sin embargo, la bailarina nacida en Barranquilla tuvo unos argumentos muy válidos para ofrecer su recomendación, pues considera que todo debe hacerse en una edad adecuada.

Sentada en un vehículo mientras Felipe Saruma iba al volante, la creadora contenido partió diciendo: “A mí me pasan unas cosas por imprudente que yo digo ‘Dios mío, ábreme la tierra y entiérrame de cabeza’”.

En esa línea, Andrea Valviri contó que conoció a una “pelada” tenía una edad muy distante de la que ella se imaginó. “Yo hablaba con ella como si tuviera como 30 años, yo me imaginaba esa edad por el aspecto que le veía (...) No, la chica tenía 18 años”, dijo sorprendida.

Seguidamente se refirió a las niñas de 17, 18 y 19 años, a quienes les recomendó cuidar su imagen a dicha edad. “No sé cuál es el afán que tienen de verse mayores. Yo pienso que todo en la vida es etapas. Se aplican mucho maquillaje cuando a esa edad la piel es divina”, dijo.

“El consejo que le doy a todas estas chicas que me están viendo es que no se afanen por operarse, porque hay una edad en la que todavía no han terminado de desarrollarse algunas partes del cuerpo. No se estén operando ni pintando el cabello que se lo maltratan, no se estén pintorreteando, vivan esa etapa tan bonita, esa flor, de los 18 años que es un espectáculo”, continuó Valdiri.

Finalmente expresó: “Yo tengo 30 años y me quiero ver de 18 (...) Cada etapa tiene su propia belleza, no corras, no te adelantes mi reina linda”.

Antes de despedirse justicó su primera cirugía, que fue a los 17 años. “Yo me operé porque me dieron una trompada en la nariz y me tocó, fue por una pelea. Pero en realidad de estética yo me operé a los 23 años, fue después de tener a Isabella”.