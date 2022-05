“El Santos menos inteligente”: critican a esposo de Vanessa de la Torre por clasista tuit sobre juventud colombiana

Diego Santos, esposo de Vanessa de la Torre, se ha hecho polémico y tendencia por un tuit donde culpa el consumo de TikTok con la falta de oportunidades de los jóvenes colombianos. Por esto han cuestionado ampliamente sus capacidades intelectuales.

De hecho, Santos puso el pantallazo de un artículo de Camilo Osorio, de El País España, donde se le preguntaba a un grupo de colombianos cómo sería el futuro. El 60% de los encuestados considera que los jóvenes vivirán peor que sus padres y gran parte de los encuestados reconoce que existe racismo y desigualdad en el país.

Pero Santos leyó mal. Creyó que se refería la encuesta a que el 60% de los jóvenes colombianos vivirá peor que sus padres. Y esto fue lo que puso al respecto:

“Cómo no van a pensar eso ese 60% que se la pasa haciendo TikToks, escuchando reggaetón y teniendo a una manada de influenciadores babosos como referencias. Obvio van a vivir peor que sus padres, pero no por falta de oportunidades, sino por incompetentes”.

"Cómo no van a pensar eso ese 60% que se la pasa haciendo TikToks, escuchando reggaetón y teniendo a una manada de influenciadores babosos como referencias. Obvio van a vivir peor que sus padres, pero no por falta de oportunidades, sino por incompetentes".

Obviamente, criticaron no solo su falta de comprensión de lectura: también le rebatieron que habla desde la ignorancia y el privilegio, ya que no tiene ni idea de cómo vive la juventud que no es de su clase social y las perspectivas mundiales de los millennials y centennials.

O que las redes sociales son una nueva forma de comunicarse (extraño para alguien que alguna vez tuvo un cargo en Twitter) y nada tienen que ver con la desigualdad estructural de un país con más de 20 millones de pobres.

Es más: hay que recordarle a Santos que la precarización del trabajo, la gentrificación, la pandemia y dos crisis económicas han dado al traste con la aspiración de las nuevas generaciones de tener el mismo nivel de vida de sus padres y su poder adquisitivo.

Por esta razón, inclusive, se han creado espacios como los coworkings y coliving, entre otras formas innovadoras de vivir, crear, y aprender.

Respuestas mezquinas e infantiles

Entre las muchas críticas, sobresalieron dos. Una de Sandra Borda, politóloga. Ella dijo lo siguiente:

“La rabia que me produce leer esta vaina no debe ser nada comparada con lo que le produce a una generación cuyos desafíos Diego Santos desconoce y procede a descalificar. La ignorancia lo puede llevar a uno fácilmente al aprendizaje o a la más pura de las arrogancias”.

Pero Santos, ya se probó, no es el más brillante a la hora de argumentar. Le respondió mezquinamente, al recordarle que ella no había sido exitosa en su aspiración para ocupar un cargo público en las pasadas elecciones. “Tan conocedora y soberbia la analista que ni con toda esa sapiencia y conocimiento de los problemas del país se supo hacer elegir”.

"Tan conocedora y soberbia la analista que ni con toda esa sapiencia y conocimiento de los problemas del país se supo hacer elegir".

Las personas le criticaron esta respuesta, que nada tiene que ver con el tema. Misma cosa le hizo a la cantante argentina Úrsula Levy, a quien la comparó ligeramente con Adriana Lucía y la acusó de “incendiar el país” solo por cuestionar la dudosa calidad de información que da en su cuenta.

"Bueno, Adriana Lucía. Un abrazo".

Y ante esto, muchos se preguntan por qué Santos es válido como opinador cuando realmente ha dado opiniones muy cuestionables para las que no tiene argumentos, contexto o actualización alguna.