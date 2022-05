Hassam despachó a seguidor que le dijo “creído”: “Chino, estudie”

Hassam Gómez Parra es uno de los humoristas colombianos más populares desde hace varios años atrás. El bogotano es recordado por sus personajes tales como: Próculo Rico, Rafaela, Rogelio Pataquiva, entre otros.

Además, el famoso se mantiene activo en sus redes sociales, sobre todo en Instagram donde acumula 2.5 millones de seguidores con los que interactúa constantemente. Hace poco su nombre fue tendencia nacional tras separarse de su esposa Tatiana Orozco. En ese entonces, el actor reconoció que dicha separación era su responsabilidad, al serle infiel y maltratarla.

Por otro lado, en las últimas horas Hassam compartió una conversación con un usuario que lo tildó de agrandado, sin embargo él se supo defender.

Hassam se defiende de pesado comentario en redes

Hassam a través de sus historias de Instagram mostró el pantallazo de una conversación con un seguidor en la que lo trata de “creído” y “payaso”.

“Me caía bien hasta que hace un momento que pasó y lo saludé y tanto que habla de ser humilde y ahora está lámpara. Piro... ¿de qué se la tira? si usted es un tonto que hace reír la gente no un bandido. Como se hacen querer así se hacen odiar”, escribió el internauta con un montón de errores de ortografías.

Por su parte, Hassam le respondió: “Una fan enamorada... ¿Ya vio cuantos errores de ortografía tiene su mensaje? vaya estudie chino”. Además, añadió que “cuando me vuelva a ver porque voy seguido a fontanar me vuelve a decir me vuelve a decir lo que escribió si es tan varón”. Por su parte, el usuario solo dijo: “de la rabia no pude escribir bien don Hassam”.

Más adelante, el humorita mostró otra conversación en la que otro seguidor le dice que perdió la humildad. “Entre más te leo más me alejo, te dejo de seguir. Tienes que ser más humilde”, esta vez, el artista le dijo de forma sarcástica: “Noooo, no por favor. Yo me dejo tratar mal para que usted vea lo humillde que soy. No me deje de seguir ¿qué sería de mi vida sin que usted me siga?”.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @colombiamegusta compartió el video del famoso.

Así respondió el humorista a los trinos de Tatiana Orozco

Cuando Hassam contó que se iba a separar también aseguró que no hablaría más del tema. Sin embargo, la empresaria decidió exponerlo en redes sociales días después y hacerlo quedar en vergüenza.

A través de su cuenta en Twitter, Tatiana Orozco partió diciendo: “tengo un video de no hace más de un mes llorando y rogando por perdón jaja y ya hoy tiene novia jajaja” junto a unos emojis de payaso.

También escribió que “calmar el dolor de una pérdida, sea del hogar o económica, con otra persona es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así rehacer mi vida. En conclusión, no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”.

Ante los señalamientos de su ex pareja, Hassam se limitó a compartir a través de la misma red social un par de emojis: una mano levantada y uno haciendo silencio. Esto deja en claro que el famoso está cumpliendo su palabra de no hablar más de su pasada relación con la mamá de sus hijas.

“Querido Hassam el luto se le guarda a los muertos, de resto usted disfrute su vida como le plazca, ya somos grandecitos para saber qué hacer con nuestras vidas”, “eso suele pasar”, “todo se paga en la vida, ¿qué tal que la que tienes ahora te pongas los cachos también?”, fueron algunas de las respuestas de sus seguidores.