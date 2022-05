Este es el “decepcionante” closet de Epa Colombia

La empresaria de ‘Keratinas Epa Colombia’ Daneidy Barrera en medio de su celebración del día de la madre, ya que ella misma se considera una gracias a su mascota ‘burbuja’, decidió compartir un pequeño vistazo a su armario.

La creadora de contenido no es escatimada a la hora de presumir los lujos y adquisiciones que se costea presuntamente gracias a las ganancias que le deja su negocio de cuidado capilar, con el cual la logrado conseguir hasta un penthouse, entre otros bienes.

Barrera indicó que fue en noviembre del año pasado cuando adquirió esta vivienda ubicada en el sector de Salitre. El inmueble ha pasado por un proceso de renovación y fue en días pasados cuando finalmente enseñó el resultado final de la reconstrucción.

Por medio de las historias de su cuenta personal, en la cual hasta el momento ha sumado más de cinco millones de seguidores, Epa mostró una pequeña parte de su armario, donde dejó entre ver algunas zonas de esta sección de su apartamento.

A pesar de la colombiana suele presumir sus compras, la colombiana parece no tener algún gusto en especial por la ropa, ya que en lo poco que se puede ver, no muestra algo que sobresalga o llame la atención.

Así luce el closet de Epa Colombia

Closet de Epa Colombia

“Amiga, ¿tu si me has visto alguna vez con unos zapatos elegantes o algo así? Yo casi no soy de vestidos ni nada de eso, porque yo antes era de barrio”, fueron algunas de las palabras que expresó, lo cual demuestra que la ropa no es algo que le importe, sino solo con el fin de tener prendas que usar.

Durante la pequeña demostración que dio, también se animó a lucir un par de tacones en color lila, los cuales lucía muy orgullosa, y también dio un rápido vistazo a la sección donde tiene sus bolsos, y sus pantalones.

Como se puede ver en dichos videos en sus historias, hasta el momento la empresaria no ha decidido por aportarle piezas elevadas a su guardarropas.