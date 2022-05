Presentadora de RCN se disculpó por hacer llorar a Rodolfo Hernández : “No fui cruel y fría, lo contrario”

Luego de hacer llorar al candidato Rodolfo Hernández en vivo, Maritza Aristizábal, presentadora de RCN, ha sido blanco de ataques online desde lo sucedido.

Hay que recordar que en plena entrevista con el candidato le mostraron la foto de Juliana, su hija asesinada por el ELN. Esto lo hizo quebrarse y por supuesto, dijo que no negociaría con ellos al ser presidente. Y esto desató la indignación de miles de televidentes, que vieron en este espectáculo amarillista una muestra de lo más bajo del periodismo.

Solidaridad con el ingeniero Rodolfo Hernández y con la dificultad que significó perder a su hija. No tienen que recordárselo con imágenes para tratar de obtener respuestas distintas a las que ha dado en múltiples ocasiones. Ha sido muy claro en sus respuestas. pic.twitter.com/eOYOWOQQyy — Gilberto Tobón Sanín (@tobonsanin) May 6, 2022

Ahora bien, la que ha sufrido más ataques ha sido Maritza Aristizábal. Le han cuestionado su vida profesional y personal y la han insultado, cuando ella hace parte solamente del engranaje editorial de alguien quien aprueba estas decisiones. Por esto, lanzó un comunicado explicando lo que pasó.

“Un mensaje desde mi humanidad”

“Lejos de ser cruel, amarillista, oportunista o insensible, como muchos me han calificado, soy tan sensible que me partí con el primer comentario. Hice la reflexión desde el principio y he recibido las miles de observaciones, críticas y hasta insultos, con humildad”, dijo en el inicio de su pronunciamiento.

Ella aclaró que siempre ha estado del lado de las víctimas, por lo que ha manejado estos temas con tacto. También, que Hernández sabía de lo que se presentaría en el formato.

“Somos tan cuidadosos y delicados con este formato de entrevista que el candidato conoce la mecánica previamente y sabe de las imágenes que vamos a presentar. Si hubiera advertido cualquier discrepancia o incomodidad, la omito. Con esto no quiero exculpar mis errores, ‘no soy infalible’”, admitió.

Y, aunque al aire “se le vio cruel y fría”, no se sentía así realmente: . “No supe gestionar mis emociones y darle prioridad a mi emotividad. Al ingeniero Rodolfo, con quien conversé antes y después de la entrevista y estaba tranquilo y animado, como es su talante, le expresé, una vez se desató la tormenta, mis disculpas por lo que pareció mi falta de empatía al aire”, afirmó.

Este es su comunicado al completo: