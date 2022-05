Sin empatía: presentadora de RCN defiende porqué hicieron llorar a Rodolfo Hernández en pleno noticiero

Si bien Noticias RCN ha sido bastante cuestionado por haber hecho llorar a Rodolfo Hernández al mostrarle la foto de su hija Juliana (esto, con el fin de manipularlo y que dijera exactamente lo que ellos querían oír, según los críticos del informativo), hay personas en el canal que defienden lo que pasó.

Y por supuesto, se han ganado más críticas, pues dejan entrever su falta de empatía y ética, afirman sus detractores.

Esto pasa con la conductora Karla Arcila, que justificó el actuar editorial del programa: “En RCN tenemos memoria, y esto molesta a ciertos sectores”, comenzó a decir.

En RCN tenemos memoria, y eso les molesta a ciertos sectores. https://t.co/f4mQI9IBJe — Karla Arcila (@Karlaarcila) May 6, 2022

Todo, para justificar que ellos sí se acordaban de los crímenes de una guerrilla que jamás debieron perdonar y que revela obviamente la tendencia derechista del canal y de la conductora misma, que sigue a cuentas de ultraderecha y dice que Dios es su director.

2. Infortunadamente no nos equivocamos en todo lo que denunciamos. Hemos sido de los pocos medios que no olvida los horrores que han causado los delincuentes de las Farc y el ELN. "EN RCN tenemos memoria"decimos. Como ciudadana y periodista no permito que me volteen la historia🧵 — Karla Arcila (@Karlaarcila) May 6, 2022

“Nos llamaron guerreristas y enemigos de la paz, pero no nos equivocamos”, expresó. “Hemos sido de los pocos medios que no olvida los horrores que han causado los delincuentes de las Farc y el ELN. “EN RCN tenemos memoria”decimos. Como ciudadana y periodista no permito que me volteen la historia”, dijo, para manifestar luego que quería la paz, pero que no quería ofender a las víctimas.

“No somos los malos los que recordamos estas cosas”, insistió.

No permito que me cambien la historia. Los malos no somos quienes recordamos el daño que han hecho los delincuentes, para que no se repita, ni los que no

caemos en el juego de la inversión de valores que nos quieren meter. En RCN tenemos memoria. — Karla Arcila (@Karlaarcila) May 6, 2022

“Ah, pero ustedes no denunciaron ningún crimen de Estado”

Era claro que ante semejante postura, muchos internautas le recordaron (entre los que le dijeron que decía la verdad y era “berraca” por hacerlo) que ante los crímenes de Estado y las acciones de los paras se quedaron convenientemente callados. Y que por esto la gente los despreciaba.

Entonces supongo que pasan por RCN los crímenes cometidos por el ejército? — Emir Winchester (@Winchester_Musk) May 7, 2022

“El pueblo tampoco olvida sus exclusivas con paramilitares y sus buenos ojos hacia ellos. Tampoco olvidamos como en sus emisiones transmitían con orgullos los falsos positivos del Ejército. Tampoco se olvida que fueron caja de resonancia de la campaña negra en el referendo”, le expresó un tuitero y hay varios comentarios por el estilo.

Un chorro de babas para justificar la falta ética de manipular una tragedia en favor de su línea editorial. Miserables.



La ciudadanía también tiene memoria. No se nos olvida que fueron 8 años cómplices de Uribe y su gobierno. Por eso ahora él pierde elecciones y ustedes rating. — Brian🌎 (@PinoKiefer) May 6, 2022

Asimismo, el periodista de NTN24, Jefferson Beltrán, defendió el proceder del informativo.

"