Isabella Santodomingo reveló lo mal que se sintió al darse cuenta de su nueva apariencia

Isabella Santodomingo ha sido una actriz con una extensa trayectoria en el país. La mujer oriunda de Barranquilla ha sido participante de varias producciones nacionales, entre ellas la popular telenovela ' En los tacones de Eva’.

A su vez, es bien sabido que Isabella inició su carrera en las pantallas de la televisión colombiana durante el reconocido programa ‘La Tele’ acompañada de nombres como el de Martín de Francisco, Santiago Moure y Carlos Vives.

Algo que ha causado bastante extrañeza entre los seguidores de la actriz ha sido precisamente su falta de comunicación con ellos, y la razon de esto se debe a que ha permanecido alejada de las redes sociales. Hasta hace un par de días Santodomingo retomó sus cuentas personales para interactuar con sus fans.

Sin embargo, era pocos los que conocían la verdadera razon de la escritora para mantenerse al margen de la comunidad digital y de las camaras. esto, no evitaba que fuese preguntada constantemente sobre este hecho.

Tras varios meses de silencio y ausencia, Isabella Santodomingo reapareció por primera vez, detallando la razón detrás del porque se ha mantenido al margen de las redes y de los medios, a raíz de la experiencia personal por la que atraviesa en estos momentos.

Este fue el mensaje de Isabella sobre su desaparición en redes

La actriz decidió abrir su corazón, e inició agradeciéndole a sus admiradores por estar al pendiente de su salud, confesando primeramente que la vanidad pudo con ella y su autoestima empezó a verse seriamente afectada debido a la apariencia que veía en su espejo a diario, sin entender los cambios por los que su cuerpo estaba pasando.

De esta forma empezó a relatar su experiencia con la pre menopausia, con la cual afirmó que se sintió bastante desinformada ya que ni tuvo alguien que la asesorara con respecto a los cambios que se encuentra viviendo y como estos se reflejaban en su estado físico. Santodomingo admitió sentirse muy mal por ver como la edad se reflejaban en su corporalidad , a pesar de que ese tema no fuera de mucha importancia para ella en el pasado.

“Yo que siempre he sido la más comunicativa, la más divertida, la que quiere ayudar, a través del humor y veo que es difícil para mí, no tenía compasión para mí, no m e gustaba como me veía, odiaba cómo me sentía… Hasta que un día dije no puede ser que esto me esté pasando solo a mí”, enfatizó la presentadora en medio de lágrimas.

La actriz reveló que trató de ayudar a quienes pasaban por su misma situación, pero estando mal internamente no podría cumplir su objetivo como ella lo buscaba.

Durante mucho tiempo ella se alejó de los medios y las redes, pero reflexionó sobre la edad en la que se encuentra y pudo cambiar su mentalidad sobre esta situación.

“Yo quiero aprovechar este espacio y usar esta plataforma para decirle a todas estas mujeres que está bien subir de peso, está bien cumplir más de 50 años, está bien envejecer con dignidad, está bien tener canas”.

Isabella Santodomingo pidió respeto a los jóvenes que menosprecian a los adultos, ya que todos llegaran a esa edad tarde o temprano.

Este es el video con la reflexión de la actriz: