Al caído, caerle: las dos desgracias seguidas que mantienen hundida a Ana Karina Soto

Es un momento profundamente duro para Ana Karina Soto. La mañana de este jueves 5 de mayo en canal RCN confirmó el lamentable fallecimiento de su mamá tras una fuerte caída que le ocasionó un golpe en la cabeza y la mantuvo en el hospital sus últimos días de vida. Desde el accidente, la presentadora viajó hasta Cúcuta para estar con su mamá y su esposo Alejandro Aguilar la acompañó unos días, sin embargo después regresó a Bogotá por motivos laborales.

Y además del lamentable partida física de su progenitora, la famosa enfrenta otra desgracia: un accidente que vivió su esposo en Bogotá. A través de su cuenta en Instagram, Aguilar contó que mientras manejaba su bicicleta un carro lo atropelló.

El destacado actor colombiano, recordado por su participación en telenovelas como Pasión de Gavilanes y Rosario Tijeras, contó que mientras iba en bajada, un carro le llegó y prácticamente dejó destruida su bicicleta.

Esposo de Ana Karina Soto sufre accidente

Alejandro Aguilar, esposo de Ana Karina Soto, contó que el conductor: “se atravesó y me cerró. El señor paró, pero pudo haber sido peor. Como quedó la bici, que se dobló, todo”, Además, en la misma línea recordó la importancia del uso del casco.

“Siempre es importante llevar protección y la puerta me recibió sobre el casco. La pierna sí fue la más afectada, está inflamada la rodilla”, contó. El accidente fue en horas de la mañana del miercoles, y todo parecia marchar bien sin embargo en la noche llegaron los dolores.

“Cometí la osadía de que me fui a ensayar así y pasé una noche terrible. Los dolores terribles”, y añadió que “ya duchándome sentí los raspones y los golpes en la pierna. Evidentemente, la derecha es la más afectada”, dijo.

Por fortuna, el episodio no pasó a mayores, sin embargo pudo ser mucho peor si no hubiese estado protegido con el casco y los guantes.

La sensible dedicatoria de Ana Karina Soto a su mamá

A través de su perfil en Instagram, hace unos minutos Ana Karina Soto le dedicó unas conmovedoras palabras a su fallecida madre. “Vuela alto Mamita preciosa. Feliz Viaje, te amo con todo mi corazón, con mi alma y mi vida entera. Gracias, muchas gracias por ser la mejor mamá del universo”, partió diciendo la profesional.

Además, añadió que era “la más amorosa, generosa, tierna, detallista, respetuosa, inteligente y divertida, siempre fuiste ejemplo para todos. Te voy a extrañar pero algún día nos volveremos a encontrar, disfruta tu viaje”.

“Papito Dios y la Virgencita de Torcoroma están recibiéndote en el cielo. Ahora tengo un súper angelito que me cuidará y cuidarás de todos desde donde estés. Mi compinche solo me quedó con lo MEJOR, Mi GUERRERA. Hasta pronto mi reina. No te preocupes por nosotros, que aunque te vamos a extrañar muchísimo, vamos a estar bien”, dijo para sellar sus palabras.