La desastrosa y arrogante respuesta que le dio el ICETEX a usuario “reportado”

Andrés Silva, es el usuario de Twitter que en días pasados denunció públicamente un cobro realizado por Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), terminó reportado en la central de riesgos del país, Datacredito, por la suma de 53 centavos. Es decir, no alcanzaba ni siquiera a llegar a los 100 pesos colombianos, valor que realmente no significa la gran cosa.

Por medio de las redes sociales, Silva, quien cursó sus estudios universitarios en la ciudad de Bogotá, realizó una denuncia pública que encendió la polémica en contra de la entidad privada.

“ICETEX me reportó a central de riesgo porque les debo 53 centavos (medio peso) desde hace un mes, que hice el último pago. Ya les pagué 120 cuotas a tiempo y varios millones de pesos en intereses. ¿Cómo puede ser?”, escribió el joven bastante molesto frente a este hecho.

Además, en varios tweets prosiguió con el relato de su historia: “Ignorante en cuestiones de créditos, hoy me dio por llamar al ICETEX para pedir un paz y salvo y extinguir mi relación con esa entidad. Me cuentan que el recibo del 5 de marzo tenía 53 centavos de cola que todavía se adeudan. Al 30 de abril tendré 50 días de mora por medio peso.”

Esta es la inconformidad que manifestó el joven por medio de Twitter, y de allí se despliega el resto de los mensajes que publicó respecto a este injusto cobro:

ICETEX me reportó a central de riesgo porque les debo 53 centavos (medio peso) desde hace un mes, que hice el último pago. Ya les pagué 120 cuotas a tiempo y varios millones de pesos en intereses. ¿Cómo puede ser? — Andrés Silva Triana (@afsilvat) May 2, 2022

Esta es la aparatosa y abusiva respuesta de la entidad ICETEX

La cuenta oficial del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), respondió a dichas acusaciones en otra serie de mensajes publicados en la misma red social.

A pesar de que le aseguraron al caballero que al momento no presentaba ningún reporte y que todo había sido saldado, lo hicieron de la forma más déspota posible, en la que le recalcaron a Andres que ellos son la entidad ’que le permitió alcanzar el nivel de formación profesional que hoy tiene’.

Este es el grosero mensaje por parte de la entidad:

Hoy hemos confirmado en las centrales de información financiera y evidenciamos que no tienes ningún tipo de reporte negativo, mucho menos de parte de Icetex, entidad que te permitió alcanzar el nivel de formación profesional que hoy tienes. — ICETEX (@ICETEX) May 3, 2022

Claramente las críticas en contra de esta horrenda manera de responder no se hicieron esperar, y varios internautas salieron en defensa del joven denunciante, diciendo: “Óyeme, tengan un poquito de color en la cara. Además de todo el muchacho les sale a deber por contar su experiencia?!?!”, “Ustedes no regalan el dinero, no hacen caridad. Bájenle un tris a la arrogancia.” o también “No, el Icetex no le permitió alcanzar nada. Él lo pagó y lo repagó mil veces! Atrevidos!”.

Hasta el momento la entidad no ha se pronunciado frente a esta inadecuada manera de responderle a un cliente en sus plataformas digitales.