Joven bogotana denuncia terrible acoso sexual por parte de la Policía Nacional en la calle

En general, la confianza en la Policía por parte de la juventud es casi que nula, más con los abusos que se han documentado en los dos Estallidos Sociales que han tenido lugar desde 2019. Violaciones, patadas (una de ellas inmortalizada por el gran reportero gráfico, Héctor Fabio Zamora) y otros desmanes han hecho que la credibilidad de la institución sea nula.

De este modo, en otro episodio de violencia (presunta, por lo legal) una joven en Twitter narró cómo iba sola en su auto y le preguntaron por sus antecedentes. A lo que otro policía contestó que “por bonita”. Ahí comenzó su desconcierto.

marica, tengo una impotencia; imagínense que iba sola en el carro y dos policías me pararon, uno me pidió la cédula y, luego de buscarla, me dijo “tienes antecedentes” y yo como wtf? entonces me dijo “sí, por bonita” y yo 🙂, a lo que el otro me dice “vamos para mi casa” ?????!? — A (@dxrksxvl) May 3, 2022

“En seguida el otro me dijo ‘¿podemos ser amigos? y yo le dije que no, como tres veces, pero él insistía, así que le pregunté para qué y me dijo que nunca estaba de más tener un amigo policía y yo : ok bueno entonces me dijo anota mi número y yo...” con un emoji, la muchacha mostró que estaba aterrada.

Y en realidad tuvo que dárselo, porque no podía hacer más. “Anoté su número, porque qué más podía hacer, él ya había visto que tenía ahí mi celular y sólo quería irme rápido, a lo que me dice “tímbrame” y yo , le timbré y finalmente me dejó ir, mientras el otro me seguía diciendo cosas horribles !!!”, contó.

en seguida el otro me dijo “podemos ser amigos?” y yo le dije que no, como tres veces, pero él insistía, así que le pregunté para qué y me dijo que nunca estaba de más tener un amigo policía y yo ok bueno entonces me dijo anota mi número y yo 🙂 — A (@dxrksxvl) May 3, 2022

El testimonio ha tenido miles de retuits y likes y ha generado indignación. Muchos internautas piden a la muchacha denunciar por lo legal, aunque no sirva de nada. Otros también insisten en esto, que ya con el celular es muy poco probable que pueda hacer algo en un país donde muchos casos de abuso policial se quedan impunes.

anoté su número, porque qué más podía hacer, él ya había visto que tenía ahí mi celular y sólo quería irme rápido, a lo que me dice “tímbrame” y yo 😫😫😫, le timbré y finalmente me dejó ir, mientras el otro me seguía diciendo cosas horribles !!! — A (@dxrksxvl) May 3, 2022

¿Qué hacer si usted ve un acoso?

Probablemente ante la Policía Nacional, no pueda hacer nada, pero al menos grabar. Documentar. Esto hace parte de las cinco D del lema “Stand Up” , campaña liderada por L’Oréal y otros colectivos y organizaciones para evitar el acoso. Si es testigo de algo así ( y si no es por parte de la fuerza pública), puede hacer lo siguiente:

1. Distraer: Intervenga y “hágase el bobo”: busque a su perro, que se le quedó algo... y desanima al acosador. Le da tiempo a la víctima de escapar.

2. Delegar: dígale a una autoridad cercana sobre lo que está pasando.

3. Dirigirse al acosador: si puede. Aunque en Colombia, eso es un acto suicida, casi siempre.

4. Documentar: grabe. Esto sirve como prueba.

5. Dé asistencia: un abrazo, empatía, preguntar cómo se está, es fundamental.