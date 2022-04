Karol G le cumplió a sus fans: llegó a Provenza y las calles no daban abasto

“La Bichota” ha estado viajando por el mundo durante estos últimos meses, y después de su exitosa presentación en el festival de música Coachella decidió darse un merecido descanso, regresando a su ciudad natal, Medellín.

Pero en vez de retirarse a algún lugar tranquilo, Karol G encendió el sector de Provenza, en El Poblado, colocándoles una cita a sus fans para que salieran de fiesta con ella el día 29 de abril.

Efectivamente, cientos de personas acudieron al encuentro con la popular artista de cabello azul, y las vias del lugar se volvieron intransitables. No solo por este hecho, sino que también hay que recordar que la agenda de la capital antioqueña de por sí, ya se encontraba bastante apretada durante este fin de semana.

Horas antes del encuentro, Carolina confirmó que la fiesta se llevaría a cabo informándole a sus fanáticos: “Me traje el carro del video, va a estar muy chimba, van a hacer tatuajes, musiquita y chorrito ilimitado de cuenta de Karol G”, indicó la paisa en redes sociales.

Asi se vivió la fiesta de Karol G en el sector de Provenza

Durante la noche del viernes, 29 de abril, Carolina Giraldo Navarro dio una enorme fiesta en este rincón de la zona gastronómica de Medellín.

Durante su espectáculo, la cantante aprovechó para interpretar su nuevo sencillo ‘Provenza’, nombre que lleva el mismo punto de la ciudad donde sucedió este evento, compartió con los asistentes, dio un concierto desde una de las terrazas de los restaurantes y terminó brindando por quienes han creído en ella y la han puesto en el importante lugar que actualmente ocupa en la industria.

“Los amo horrible. Gracias por venir a compartir conmigo. Escúchenme esto que es superimportante para mí: sé que me ven por ahí haciendo cosas, en el mundo, en otros países; yo no sé cómo p****, pero yo soy de aquí, usted también puede. No deje que le digan que no, no deje que se rían de usted; de mí también se rieron, pero aquí estamos”, les dijo la compositora de Tusa a quienes se encontraban allí.

Además de que circulan rumores que ella también será una de las invitadas especiales al concierto de Maluma.

Estos son algunos videos y fotos que fueron compartidas en redes sociales por sus fans, quienes vivieron un increíble momento al lado de una de las artistas más queridas de Colombia, en este rincón de Medellin: