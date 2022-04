La conmovedora canción que dedicó Miley Cyrus agradeciendo a sus fans colombianos

La popular artista estadounidense ha demostrado lo encantada que quedó con su paso por Bogotá durante el pasado 21 de marzo. Miley ha recordado con gratitud el hecho de que su canción ‘Angels Like You’ llegó a la primera posición de todos los charts musicales en el país a vísperas de su presentación

El 21 de marzo, en Bogotá se cumplió el anhelado regreso de la ex estrella de ‘Hannah Montana’, luego de su ultima visita desde hace 10 años, cuando se dio su primer show en el país. La norteamericana se presentó en el Movistar Arena y le entregó una puesta en escena mucho más extensa a sus asistentes, más larga que las previas presentaciones que dio en Chile y Argentina, ya que para este show agregó dicha canción; además que debió hacer varias pausas porque no se encontraba muy bien de salud.

Cuando Miley Cyrus llegó al país, frente a su hotel ya se había formado una ola de fanáticos, que a sus propias palabras contó: “cantaron bajo mi ventada toda la noche”. Para el día de su presentación, Cyrus se despertó con la noticia de que su canción ‘Angels Like You’ era la numero uno en todas las plataformas y ‘charts’ en Colombia.

Miley comprendió a la perfección el mensaje que le dieron sus fanáticos, ya que ‘Angels Like You’ no formaba parte del repertorio de canciones que presentaba en su gira latinoamericana. Por esta razón, Colombia fue el único país donde Miley interpretó dicha pista que se extrae de su mas reciente disco ‘Plastic Hearts’. Otras de las canciones que el publico asistente gritó a todo pulmón fueron 23, Wrecking Ball, We Can’t Stop, The Climb, y su himno Party in the USA.

Tras terminar su tour latinoamericano ‘Attention’, el 1 de abril la diva del pop lanzó su nuevo álbum en vivo ‘Attention: Miley Live’, en el cual juntó las 20 canciones interpretó en todos sus conciertos. En esta compilación hay canciones como la unión We Can’t Stop X Where Is My Mind? y algunos de sus clásicos de datan de aquellas épocas de cuando interpretaba a Hannah Montana como The Climb con una voz mucho más potente y madura.

Pero las sorpresas para sus fans no terminaron allí

Durante la madrugada de este 29 de abril, la cantante optó por incluir seis nuevas canciones al material en vivo lanzado, anunciando su deseo de sorprender nuevamente a sus fanáticos , haciendo una mención honorifica a los fans de Colombia. Ya que Angels Like You no hacía parte del setlist predeterminado, dicha cancion no fue incluida en el corte original del album en vivo, sin embargo, a partir de la fecha, los seguidores del territorio colombiano podrán revivir esta grandioso momento en las diversas plataformas de streaming, ya que Miley añadió esta pista que interpretó totalmente en vivo en el recinto del Movistar Arena.

“El 29 de abril añadiré más canciones al Attention Live álbum. Incluida ‘Angels Like You’ la cual se añadió al repertorio la noche antes del concierto, inspirada por los fans debajo de mi habitación en Bogotá, quienes estuvieron cantándola TODA LA NOCHE! Me levanté con Angels siendo #1 en Colombia!”, escribió la artista en su cuenta oficial de Twitter y añadió el video del momento en el que cantó este éxito en la capital colombiana.

La importante artista recordó con nostalgia todos los momentos que hicieron de su gira algo inolvidable para ella, tanto las situaciones buenas como las malas, catalogándolo como “algo que solo lo entiende quien lo vive”: sus seguidores esperando y acampando fuera de su hotel, el caos vivido, la muerte del baterista de Foo Fighters en Bogotá, incluso su accidentado viaje tras salir de Colombia hacia Uruguay, cuando un rayo impactó su avión y tuvo que cancelar su presentación en este país.

“¡Mis fans por amor y lealtad estaban haciendo de esta canción la #1 en su país antes de que yo llegara! ¡Aprecio su dedicación a mí y a mi música más de lo que puedo expresar!”, agregó, continuando su agradecimiento en otros tweets dedicados su fanaticada colombiana mientras realizaba el anuncio de las nuevas canciones que formarían parte de este proyecto en vivo.

Esta fue la interpretación exclusiva de ‘Angels Like You’ en Colombia: