Este fue el error que le costó el delantal negro a Manuela González en MasterChef Celebrity

La actriz se llevó una enorme sorpresa durante la emisión del 28 de abril de abril en el reality ‘Masterchef Celebrity’. Un error que no parecía tan transcendental le esta costando el puesto en la competencia a la actriz y su compañero de equipo, el motociclista Tatán Mejia.

Para el reto de salvación que los participantes del concurso culinario tuvieron que realizar, conformaron parejas de equipo para cumplir con esta prueba, estas quedaron conformadas de ls siguiente manera: ‘Chicho’ y ‘Estewar G’; Manuela y ‘Tatán’; Aida Bossa y Natalia; Aída Morales y Ramiro Meneses; e Isabella y Aco Pérez.

El objetivo de dicho reto era el cocinar un platillo donde el ingrediente que destacara fuera el pollo, y el tiempo asignado para cumplir con el proceso de cocción y emplatado fue únicamente de 45 minutos.

¿Qué le pasó a Manuela González en ‘Masterchef’'?

Antes de iniciar el desafío culinario las celebridades tenían exactamente tres minutos en la despensa para elegir los alimentos y productos necesarios para las recetas que tenían en mente. Todos los participantes se dispusieron a seleccionar sus ingredientes, pero entre aquellos que no cayeron en cuenta del poco tiempo que les quedaba para que dicha despensa fuera cerrada, como es de costumbre en la competencia. Sin embargo, la presentadora Claudia Bahamón anunció la cuenta regresiva para que esto sucediera.

Cuando quedaba un segundo en el reloj, la actriz intentó salir de la despensa para no quedar allí atrapada, desafortunadamente no alcanzó y allí quedó encerrada. La condición que le dieron la presentadora y los jurados para dejarla salir del lugar fue de restarle un minuto de su tiempo para terminar la receta, por cada alimento que llevara en la canasta de alimentos. En total, la actriz debió ceder cuatro minutos del tiempo dado inicialmente para tener lista su preparación.

Al principio la pareja no tuvo problemas en aceptar el castigo impuesto, pero esto les complicó el resultado final de su platillo, ya que dicho tiempo perdido resultó por ser bastante valioso y no pudo ser ’ no vieron problema, pero más adelante se dieron cuenta de que esos 4 minutos eran valiosos.

Al momento de presentar la receta terminada, fue el jurado y chef Jorge Rausch quien cayó en cuenta que la pechuga que ellos habían elaborado tenia un lado crudo. ‘Tatán’ se excusó en nombre de ambos diciendo que en días anteriores, la pechuga prepara le había quedado seca.

Esta excusa no fue válida para Rausch y les recordó a ambos que los minutos perdidos gracias al incumplimiento de Manuela fueron la razón por la cual la cocción del alimento no fue suficiente para asegurar su puesto en la competencia.