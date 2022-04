Cintia Cossio mostró cómo eran sus dientes antes y le llovieron críticas: así se defendió

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenidos más comentadas del país. La hermana mayor de Yeferson se caracteriza por su extrovertida personalidad y por todos los cambios físicos que ha tenido desde su aparición en el reality ‘Acapulco Shore’.

Tras pasar por varios procedimientos estéticos y arduo entrenamiento fisico, la antioqueña luce un cuerpo espectacular además de un rostro muy bien cuidado. Recientemente, la famosa compartió mediante sus redes sociales un corto video donde se muestra antes de realizarse el diseño sonrisa.

En la publicación que es del 11 de agosto de 2020, Cintia escribió: “el que tenga miedo de morir que no nazca”. Y aunque muchos se sorprendieron al ver cómo era la forma y el color de sus dientes, aseguraron que igualmente era bella, mientras que otros aseguraron que “se asustaron” y señalaron que se ve diferente solo porque tiene dinero.

La respuesta de Cintia Cossio a los que criticaron su sonrisa

A través de sus historias en Instagram, donde suma 5.3 millones de seguidores, Cintia Cosio habló sobre las reacciones que tuvo su video. “Estoy súper sorprendida con el revuelo que causaron mis dientes, como si fuera problema que los mostrara y yo los he mostrado demasiado”, partió diciendo la famosa.

Además, recordó que: “cuando me practicaron mi penúltimo diseño yo los mostré, incluso hice demasiadas historias en modo piraña”. Y para responderle a todos aquellos que aseguran que actualmente luce espectacular solo por tener dinero, aseguró que efectivamente si cuenta con la economía para realizar cualquier cambio en su cuerpo que desee.

“Por otro lado, los acomplejados que dicen ‘Ay, eso no es feo, uno solo no tiene plata’, parce es obvio que si yo tengo los dientes feos pues los voy a querer arreglar, si no tengo plata paila y si tengo plata, aprovechemos y me los arreglo”, dijo para sellar sus palabras.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @famososhastalaz compartió sus declaraciones y los internautas opinaron. “Así somos, incomprensibles .. Por un lado criticamos porque muestran mucha perfección en redes y si no también lo criticamos”, “pues claro con plata puedes hacer muchas cosas, no quiere decir que es indispensable pero si muy necesaria” y “gente estúpida criticando semejante estupidez”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

La influencer confesó que en varias oportunidades intentó suicidarse

Confesar que alguna vez intentaste quitarte la vida no es para nada sencillo, puede ser muy duro e incluso vergonzoso. Sin embargo, Cintia Cossio lo hizo y también volteó la tortilla, asegura que son episodios de su vida que le ayudaron a crecer y acercarse a Dios.

En una oportunidad, mientras practicaba ejercicios, la hermana de Yeferson Cossio compartió una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores y uno de ellos le consultó directamente: “¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida o jamás?”.

“La verdad sí, hace muchísimos años. No solamente lo pensaba, sino que en varias oportunidades traté de hacerlo”, partió diciendo la modelo. Seguidamente señaló que nunca asistió a consultas con psicólogos ni psiquiatras, sino que optó por trabajar su fortaleza mental.

“Desde que salí embarazada de Thiago cambió demasiado mi mente, porque yo no voy a tener un hijo al que le voy a transmitir todo eso. Trabajé en mi fortaleza mental”, afirmó Cintia Cossio. Al difícil proceso le añadió que también estaba sufriendo de bulimia.

“Es una historia larga y muy bonita”, afirmó la instagramer.