Burger Master: 5 años sofisticando la hamburguesa para todos los colombianos

Para los años 90, con el advenimiento del neoliberalismo y de las grandes cadenas, la hamburguesa era parte de lo que se consideraba como “comida chatarra”, imaginario que se quedó por muchos años en el país hasta que en los últimos años se propuso otra manera de hacer hamburguesas. Esto implicó también que influencers que tenían otras ideas le comenzaran a mostrar a la gente cuán valioso era abrirse a nuevas propuestas.

Entre ellos, estuvo Tulio Zuloaga, quien con más de tres millones de seguidores en Facebook y con dos millones en Instagram, a través de Tulio Recomienda, decidió cambiar esta imaginario.

Así, en 2017 nació el Burger Master, que actualmente estará en 20 ciudades del país, donde cada restaurante venderá su mejor hamburguesa por un valor de $14.000 pesos, además de ofrecer papas a la francesa y gaseosa, entre 3.000 a 5.000 pesos.

PUBLIMETRO habló con Tulio Zuloaga sobre la versión de este año.

¿Cómo se siente al cambiar el imaginario sobre la hamburguesa en Colombia?

Me siento muy bien por lo que se ha logrado, pero también me siento muy bien por los hamburgueseros y restaurantes . Cuando empezamos con esto en 2017 nos imaginamos algo muy pequeño. Pero comprendimos el alcance cuando vendimos más de 8 millones de hamburguesas y 28 mil millones de pesos. Ahí fue cuando los medios económicos nos reseñaron y nos dimos cuenta de que no éramos un fenómeno gastronómico sino social.

Y este artículo, basado en la investigación hecha por varias agremiaciones, mostró que esos 20 mil millones se quedaron en el agro colombiano. Eso nos motivó a promocionar lo nuestro, y esa parte es una de las más bonitas.

Vamos hasta el domingo con hamburguesas con 14 mil pesos, y puedo decir que es el evento gastronómico más grande del mundo, ya que ningún otro convoca tantas ciudades.

¿Cómo ha visto su alcance en estos años?

Es raro ver cómo Tulio llega a todos los públicos. Niños, ancianos,etc. y es porque siempre hemos abierto los brazos a todos y cuando recomendé restaurantes no me dediqué solo a lo elegante. Busco experiencias donde me pueda expandir contándoselo a la gente.

Conocí a Ferrán Adriá , el mejor cocinero del mundo, y a “La Churris”, mi punta de lanza de los restaurantes callejeros, el mismo día y entendí que ambos hacían prácticamente lo mismo.

Adriá le cocinaba al Papa y al Rey y ella cocinaba con “El Rey” y soasaba la papa, y entendí que ambos buscaban dejar una marca indeleble con todo el corazón. Y con las recetas llegamos a todos para mostrar la identidad de mis redes y el libro democratizó la cultura de la cocina.

¿Qué aprendió de la pandemia?

El BurgerMaster fue pensado y bien diseñado: lo que sí pasó, es luego de la pandemia que entendimos la filosofía del evento. Es la primera vez en mi vida que decimos que haremos un evento para promocionar lugares y no vender hamburguesas de bajo precio, porque la hamburguesa ya no es un platillo de mala calidad. Y luego de la pandemia vimos también cómo creció Burger Master. Cuando comenzamos recibimos 600 peticiones de hamburguesas artesanales, ahora recibimos 6 mil.

Asimismo, la hamburguesa era para nosotros un plato de fin de semana y ahora la comemos todos los días. Y luego de los jóvenes conquistamos a los padres y abuelos, que asociaban esto con comida chatarra. Y ahora hasta los restaurantes en Día de la Madre están colapsados. Entonces es eso, entender que nuestra función era democratizar realmente el plato.

¿Cuáles son las propuestas más fascinantes que ha visto?

Hamburguesas inspiradas en Santander, con polvo de chicharrón o arepa, o lonjas de chicharrón. También vemos salsas de tamarindo y panela y como este año es enfocado en lo colombiano, buscamos explorar la gulupa y el chontaduro. Y la idea es que las prueben todas, que vengan en grupos y prueben una de cada una.

ASÍ PUEDE PARTICIPAR EN BURGUER MASTER

Tome una foto de cada hamburguesa que pruebe y súbala a sus redes con el numeral #burgermasterco y el nombre del restaurante.

El último día del concurso publique en redes sus cinco favoritas con el hashtag.

Su perfil debe ser público, para que sea tenido en cuenta, hasta el 15 de mayo.