Andrea Valdiri contó cómo empezó su relación con Felipe Saruma: se conocieron en casa de Lowe León

La historia de amor entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma siempre fue un completo misterio. Incluso, muchos se enteraron que estaban juntos cuando empezaron a lanzar pistas sobre la boda y de hecho, algunos pensaron que el compromiso no era real y que se trataba de una estrategia más de ganar seguidores.

Y es que los creadores de contenido fueron muy discretos con su noviazgo y pese a que muchos de sus seguidores lo sospechaban y hasta anhelaban que estuviesen juntos, ellos nunca se refirieron al respecto.

Asimismo, el pasado 16 de abril en el Gran Salón del Hotel El Prado, en Barranquilla, la feliz pareja se casaron en un lujoso y espectacular evento que ha dejado de qué hablar hasta la fecha. Y recientemente, los recién casados fueron portada de la revista Vea, donde dieron los detalles de cómo empezó su romance.

Andrea Valdiri contó su historia de amor con Felipe Saruma

En una reveladora entrevista para el mencionado medio, Andrea Valdiri habló de cómo conoció a su esposo y hasta el momento exacto de cuando le dio el “si”.

“En 2020 hicimos nuestro primer ‘live’, pero no nos conocíamos. Durante ese en vivo le preguntaron a Felipe: ¿Qué actriz o ‘influencer’ colombiana te parece linda? Él respondió: ‘Me parece muy linda una costeña que es mayor que yo y tiene una hija’. De inmediato, la gente escribió: ¡Te gusta la Valdiri!”, contó la barranquillera, aclarando que para ese entonces ambos estaban en una relación.

Del mismo modo, Saruma la contactó a los meses para que grabaran juntos un video, en ese momento Andrea estaba con Lowe León. “Yo estaba con mi ex y Saruma me escribió si podía hacer un video conmigo. Yo le dije: ‘Perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio, que está recién operado. Él me respondió: ‘Listo, voy y grabamos allá para que no haya problemas”, recordó ‘La Valdiri’.

Fue entonces cuando los ahora esposos se conocieron en persona, sin embargo Andrea cuenta que en ese momento no se sintió atraída por él y explicó que Saruma es muy tímido. “Él no habla, es muy reservado. Se abre con la cámara en Instagram, pero presencialmente es muy penoso”, expresó.

Despues, la influencer y Lowe León estaban esperando a Adharita, sin embargo ella se separó de él tras conocer que le era infiel. En ese duro momento de su vida, Andrea contó con el apoyo y compañía de Saruma. “Cuando tenía tres meses de embarazo mi pareja ya tenía otra. Entré en una depresión muy grande. Me ahogaba en la tristeza”, recordó y también añadió que “Felipe me escribió: ‘Andre, cuentas conmigo. Tú eres una berraca echada para adelante. Es una etapa difícil, pero tienes tu trabajo e hijas’”.

Según lo narrado a la revista Vea, en ese momento Andrea sintió que las palabras de Andres Felipe “llegaron cuando más las necesitaba, y me impresionó porque mucha gente que me conocía no dijo ni ‘púdrete’, solo juzgaron”.

¿Cuándo se hicieron novios?

Al paso de unas semanas, Felipe Saruma se mudó a Barranquilla y empezó a trabajar junto a Andrea. “Acepté hacer videos con él y nació una conexión muy linda”, recordó la instagramer. También detalló que justo cuando iba a nacer la pequeña Adhara se hicieron novios.

“Felipe me pidió que fuera su novia un día antes de parir a Adhara, el 6 de junio de 2021. Yo dije: ‘Sí. Esto es’. No lo dudé, porque no muchos hombres están contigo en un momento duro, mirarte embarazada, eso tiene sus chicharrones”.

¿Cuándo se comprometieron?

Como muchos de sus seguidores sospecharon por una foto de su mano con un hermoso anillo de diamantes, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se comprometieron el parque Disney World en medio de fuegos artificiales y la magia que se respira en ese lugar. “El 18 de septiembre de 2021, en el Castillo de Disney y, con juegos pirotécnicos, me entregó un segundo anillo y nos comprometimos”, recordó Valdiri.